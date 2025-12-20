ابلاغ تغییر ساعت کاری ادارات سمنان از دی ماه تا پایان سال

به گزارش ایلنا، رضا عبداله‌زاده به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی و مأسسه‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در استان سمنان در بازه زمانی یکم دی تا 29 اسفند سال جاری تغییر کرده و فعالیت آنها از ساعت 8 الی 14 خواهد بود.

وی ادامه داد: کاهش تردد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، کاهش سوخت مصرفی خودروهای کارکنان دولت و آب مصرفی سازمان‌ها، تطبیق ساعت کار و فعالیت سازمان‌ها با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بالادستی و جلوگیری از سردرگمی متقاضیان و ارباب رجوع، از مزیت‌های کاهش ساعت کاری و یا تعطیلی ادارات در برخی روزها است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان اظهار داشت: سهم برق مصرفی این استان حدود یک درصد کشور است. برای تولید هر کیلووات برق سرمایه‌گذاری هنگفتی مورد نیاز است. با اجرای طرح‌هایی مانند تغییر ساعت کاری ادارات و تعطیلی برخی روزها، نیاز به سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و صرفه‌جویی رقم می‌خورد.

