به گزارش ایلنا، محمدجواد جعفری، با اشاره به اهمیت شب یلدا به عنوان یکی از کهن‌ترین آیین‌های فرهنگی ایرانیان افزود: جشن چله نمادی از همبستگی، امید و غلبه روشنایی بر تاریکی است و برگزاری آن در محوطه‌ای با پیشینه تاریخی تخت‌جمشید، می‌تواند به معرفی بهتر ارزش‌های فرهنگی ایران به نسل جوان و بازدیدکنندگان کمک کند.

جعفری تصریح کرد: این برنامه به مناسبت شب چله و هم‌زمان با چهارمین سالروز ثبت جهانی شب یلدا، صبح روز یکشنبه ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار خواهد شد و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

وی تأکید کرد: اجرای این‌گونه رویدادهای فرهنگی در چارچوب ضوابط حفاظتی، نقش مؤثری در زنده نگه داشتن سنت‌های ایرانی و افزایش تعامل مردم با میراث فرهنگی کشور دارد.

