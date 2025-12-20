خبرگزاری کار ایران
سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید خبرداد؛

تخت‌جمشید میزبان آیین ملی شب یلدا می شود

تخت‌جمشید میزبان آیین ملی شب یلدا می شود
سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید، از برگزاری آیین جشن شب یلدا با عنوان «جشن چله در پارسه» در مجموعه جهانی تخت‌جمشید خبر داد و گفت: این برنامه با هدف پاسداشت آیین‌های کهن ایرانی و پیوند میراث ناملموس با میراث جهانی، در جایگاه نور و صدای تخت‌گاه تخت‌جمشید برگزار می‌شود.

 به گزارش ایلنا، محمدجواد جعفری، با اشاره به اهمیت شب یلدا به عنوان یکی از کهن‌ترین آیین‌های فرهنگی ایرانیان افزود: جشن چله نمادی از همبستگی، امید و غلبه روشنایی بر تاریکی است و برگزاری آن در محوطه‌ای با پیشینه تاریخی تخت‌جمشید، می‌تواند به معرفی بهتر ارزش‌های فرهنگی ایران به نسل جوان و بازدیدکنندگان کمک کند.

جعفری تصریح کرد: این برنامه به مناسبت شب چله و هم‌زمان با چهارمین سالروز ثبت جهانی شب یلدا، صبح روز یکشنبه ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار خواهد شد و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

وی تأکید کرد: اجرای این‌گونه رویدادهای فرهنگی در چارچوب ضوابط حفاظتی، نقش مؤثری در زنده نگه داشتن سنت‌های ایرانی و افزایش تعامل مردم با میراث فرهنگی کشور دارد.

