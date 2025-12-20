خبرگزاری کار ایران
روابط‌عمومی توزیع برق خراسان رضوی خبر داد:

قطعی برق برخی مناطق شهرستان‌های مشهد و طرقبه در پی بارش برف

کد خبر : 1730158
مدیر روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به قطعی برق برخی مناطق این استان به علت بارش سنگین برف اشاره کرده و گفت: بارش برف و سقوط درختان به دلیل سنگینی ناشی از برف بر روی شبکه، منجر به قطعی موقت برق در برخی نقاط از شهرستان‌های مشهد و طرقبه شاندیز شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاشی افزود: قطعی موقت برق در خیابان‌های هاشمیه، نماز، معلم، رستمی و مناطق قاسم‌آباد، طلاب در مشهد و خیابان صاحب‌الزمان در شهر طرقبه گزارش شده است. این اتفاق ناشی از شکستن شاخه‌های درخت و یا سقوط درخت به علت سنگینی برف نشسته روی آن و سقوط بر روی شبکه بوده است.

وی ادامه داد: در صورتی که سقوط درختان بر روی سبکه برق منجر به پارگی سیم برق نشده باشد، در مدت کوتاهی توسط نیروهای عملیاتی قابل رفع است و قطعی برق فقط 10 دقیقه ادامه پیدا می کند. اما اگر منجر به سیم پارگی شود، اصلاح شبکه و رفع مشکل زمان بیشتری نیاز دارد.

مدیر روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به اقدامات انجام شده از سوی نیروهای عملیاتی اشاره کرده و اظهار داشت: از زمان بارش برف و برودت هوا 120 نفر در قالب 35 گروه عملیاتی از این شرکت به صورت آماده باش درآمده و در حال رفع مشکلات احتمالی در شبکه برق هستند.

کاشی تصریح کرد: افراد بسیاری با سامانه 121 تماس می‌گیرند و امکان شلوغی و دیر پاسخ دادن سامانه به تماس‌ها وجود دارد. اما تمامی سطح شبکه برق شهرستان‌های مشهد و طرقبه شاندیز تحت مانیتورینگ قرار داشته و قطع و وصل شبکه مشخص و قابل رصد است. گروه‌های عملیاتی به محل اعزام می‌شوند و رفع مشکل می‌کنند.

انتهای پیام/
