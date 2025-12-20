خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیر شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی:

شریان تشکل سیاسی حزبی نیست/عبور از اصلاح طلب و اصول گرا

شریان تشکل سیاسی حزبی نیست/عبور از اصلاح طلب و اصول گرا
کد خبر : 1730157
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی(شریان) آذربایجان‌غربی گفت: شریان فعالیت سیاسی حزبی انجام نمی‌دهد و یک مجموعه تشکیلاتی با رویکرد انقلابی است که بر اساس اهداف گام دوم انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهمنش  در گفت‌وگو با خبرنگاران  اظهار داشت : اصلی‌ترین محور فعالیت شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی، تحقق بیانیه گام دوم انقلاب بوده و هدف نهایی این مجموعه، کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی جبهه شریان کشور اظهار کرد: چهارم دی‌ماه مجمع عمومی جبهه شریان همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار می‌شود که در پایان آن، انتخابات شورای شریان استان آذربایجان‌غربی نیز انجام خواهد شد.

دبیر شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه شریان حدود سه سال است فعالیت خود را در سطح کشور آغاز کرده است، گفت: با وجود اینکه این مجموعه در افکار عمومی به‌عنوان یک تشکل سیاسی شناخته می‌شود، اما شریان به معنای متداول، یک تشکل سیاسی نیست.

بهمنش ادامه داد: پیش از آغاز فعالیت رسمی شریان، حدود ۱۸ ماه بررسی و مطالعات لازم در زمینه مبانی فکری و ایدئولوژیک انجام شد تا چارچوب مناسبی برای نوع فعالیت این مجموعه طراحی شود و در نهایت، شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی با ۱۲ محور تخصصی در سطح کشور شکل گرفت.

وی با تأکید بر اینکه شریان خود را وابسته به جریان‌های سنتی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی نمی‌داند، افزود: این مجموعه با عبور از این دوگانه‌ها، خود را یک جریان انقلابی و پایبند به آرمان‌های انقلاب اسلامی معرفی می‌کند.

دبیر شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: شبکه‌ها و زیرمجموعه‌های شریان ماهیت سیاسی ندارند و افراد با هر گرایش فکری، در صورت برخورداری از تخصص لازم، می‌توانند در این مجموعه فعالیت کرده و مسئولیت بپذیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری