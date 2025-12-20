دبیر شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی آذربایجانغربی:
شریان تشکل سیاسی حزبی نیست/عبور از اصلاح طلب و اصول گرا
دبیر شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی(شریان) آذربایجانغربی گفت: شریان فعالیت سیاسی حزبی انجام نمیدهد و یک مجموعه تشکیلاتی با رویکرد انقلابی است که بر اساس اهداف گام دوم انقلاب اسلامی فعالیت میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهمنش در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت : اصلیترین محور فعالیت شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی، تحقق بیانیه گام دوم انقلاب بوده و هدف نهایی این مجموعه، کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی جبهه شریان کشور اظهار کرد: چهارم دیماه مجمع عمومی جبهه شریان همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار میشود که در پایان آن، انتخابات شورای شریان استان آذربایجانغربی نیز انجام خواهد شد.
دبیر شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی آذربایجانغربی با بیان اینکه شریان حدود سه سال است فعالیت خود را در سطح کشور آغاز کرده است، گفت: با وجود اینکه این مجموعه در افکار عمومی بهعنوان یک تشکل سیاسی شناخته میشود، اما شریان به معنای متداول، یک تشکل سیاسی نیست.
بهمنش ادامه داد: پیش از آغاز فعالیت رسمی شریان، حدود ۱۸ ماه بررسی و مطالعات لازم در زمینه مبانی فکری و ایدئولوژیک انجام شد تا چارچوب مناسبی برای نوع فعالیت این مجموعه طراحی شود و در نهایت، شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی با ۱۲ محور تخصصی در سطح کشور شکل گرفت.
وی با تأکید بر اینکه شریان خود را وابسته به جریانهای سنتی اصولگرایی و اصلاحطلبی نمیداند، افزود: این مجموعه با عبور از این دوگانهها، خود را یک جریان انقلابی و پایبند به آرمانهای انقلاب اسلامی معرفی میکند.
دبیر شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی آذربایجانغربی تصریح کرد: شبکهها و زیرمجموعههای شریان ماهیت سیاسی ندارند و افراد با هر گرایش فکری، در صورت برخورداری از تخصص لازم، میتوانند در این مجموعه فعالیت کرده و مسئولیت بپذیرند.