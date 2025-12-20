دستگیری مدعی کارچاق کنی در دادگستری ازنا
دادستان عمومی و انقلاب ازنا گفت: فرد کارچاق کنی که با ادعای نفوذ در دادگستری شهرستان از مردم کلاهبرداری میکرد با همکاری حفاظت اطلاعات دادگستری لرستان و ماموران انتظامی بازداشت شد.
به گزارش ایلنا، اصغر کرمپور فیروزی روز شنبه بیست و نهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: حسب گزارش واصله در خصوص تخلفات و اقدامات غیرقانونی یک فرد مراتب در دستور کار حفاظت و اطلاعات و ماموران نیروی انتظامی ازنا قرار گرفت.
وی ادامه داد: با رصد دقیق اطلاعاتی و اقدامات فنی، متهم شناسایی و پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم از سوی حفاظت اطلاعات دادگستری و ماموران انتظامی ازنا دستگیر، پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب ازنا با صدور قرار تامین کیفری بازداشت و به زندان معرفی شد.
دادستان عمومی و انقلاب ازنا با بیان اینکه متهم در بازجوییهای اولیه به بزه انتسابی خود اقرار داشته است بیان کرد: ادعای نفوذ در مجموعه دادگستری، اخذ وجه به بهانه گرفتن رای از شعب و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی از اتهامات وی بوده که کیفر خواست در این خصوص صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.