دستگیری مدعی کارچاق کنی در دادگستری ازنا

به گزارش ایلنا، اصغر کرم‌پور فیروزی روز شنبه بیست و نهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: حسب گزارش واصله در خصوص تخلفات و اقدامات غیرقانونی یک فرد مراتب در دستور کار حفاظت و اطلاعات و ماموران نیروی انتظامی ازنا قرار گرفت.

وی ادامه داد: با رصد دقیق اطلاعاتی و اقدامات فنی، متهم شناسایی و پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم از سوی حفاظت اطلاعات دادگستری و ماموران انتظامی ازنا دستگیر، پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب ازنا با صدور قرار تامین کیفری بازداشت و به زندان معرفی شد.

دادستان عمومی و انقلاب ازنا با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی خود اقرار داشته است بیان کرد: ادعای نفوذ در مجموعه دادگستری، اخذ وجه به بهانه گرفتن رای از شعب و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی از اتهامات وی بوده که کیفر خواست در این خصوص صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

