رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد؛
اهتمام جدی همه دستگاهها برای رفع مشکلات صنایع و جلوگیری از قطع برق
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بر ضرورت اهتمام جدی همه دستگاهها برای رفع چالشها و مشکلات صنایع، بر جلوگیری از قطع برق واحدهای تولیدی به دلیل بدهی و اعطای مهلت مناسب برای پرداخت مطالبات تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در جلسه رفع موانع تولید واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان فارس برگزار شد، حمایت همهجانبه از بخش تولید را یک ضرورت راهبردی در شرایط کنونی کشور دانست.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه ویژه شهرک صنعتی بزرگ شیراز، این شهرک را یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور دانست و اظهار داشت:شهرک صنعتی بزرگ شیراز با برخورداری از بیشترین تعداد قراردادهای سرمایهگذاری در میان شهرکهای صنعتی کشور، نقش محوری در توسعه صنعتی و اشتغالزایی استان فارس ایفا میکند.
عباس برنهاد افزود: این شهرک صنعتی با مساحت یکهزار و ۱۸۹ هکتار، تاکنون میزبان انعقاد ۴ هزار و ۷۸۰ قرارداد سرمایهگذاری بوده که از این تعداد، ۳ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی، تولیدی، کارگاهی و صنفی موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری شدهاند و زمینه اشتغال حدود ۳۱ هزار نفر را فراهم کردهاند.
برنهاد همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت برق پایدار شهرک صنعتی بزرگ شیراز از طریق احداث پست جدید یا ارتقای پست موجود، خواستار همکاری جدی دستگاههای خدماترسان شد و بر لزوم تعامل مؤثر شرکتهای آبفا و آب منطقهای برای تأمین پایدار آب صنایع، توسعه زیرساختها و بهرهگیری از منابع جایگزین آبی تأکید کرد.
وی با قدردانی از پیگیریهای رئیس کمیسیون امنیت ملی در حوزه صنعت و تولید، خاطرنشان کرد: رفع مسائل و مشکلات این شهرک صنعتی در مسیر تقویت تولید، افزایش بهرهوری و دستیابی به تولید و اشتغال پایدار، نیازمند همکاری، همافزایی و تعامل همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان است.
در پایان این جلسه، تصمیمات و مصوباتی بهمنظور رفع بخشی از مشکلات زیرساختی و خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز اتخاذ شد؛ از جمله مقرر شد شرکت آب منطقهای فارس نسبت به تخصیص ۵۰ لیتر بر ثانیه آب در قالب حفر ۳ حلقه چاه اقدام کند و شرکت برق منطقهای فارس با همکاری شرکت توزیع نیروی برق شیراز، نسبت به ارتقای پست موجود شهرک صنعتی و افزایش ۳۰ مگاواتی ظرفیت برق برنامهریزی و اقدام لازم را بهعمل آورد.
همچنین در راستای بهبود وضعیت ارتباطات، مقرر شد مخابرات منطقه فارس نسبت به نصب سامانه تقویتکننده آنتندهی تلفن همراه در محدوده شهرک صنعتی بزرگ شیراز اقدام کند.
در حوزه تأمین آب نیز، مدیرعامل شرکت آبفای شیراز با اعلام آمادگی این شرکت، قول مساعد داد ۳۰۰ لیتر بر ثانیه از پساب استحصالی تصفیهخانه شهر شیراز برای مصارف غیرشرب واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز تخصیص یابد؛ اقدامی که نقش مؤثری در پایداری فعالیت صنایع و مدیریت منابع آبی خواهد داشت.
در جریان این جلسه، مهمترین مسائل و چالشهای پیشروی واحدهای تولیدی از جمله ناترازیهای انرژی، حق ترانزیت برق، تأمین آب شرب پایدار صنایع، تأمین بخشی از آب غیرشرب از منابع جایگزین نظیر استحصال پساب، لزوم اعطای مهلت برای پرداخت صورتحسابها، جلوگیری از قطع برق واحدهای تولیدی به دلیل بدهی، مسائل بیمهای و تأمین اجتماعی و برخی ابهامات مرتبط با قانون کار مطرح شد و مدیران دستگاههای اجرایی به ارائه توضیحات و راهکارهای اجرایی پرداختند.