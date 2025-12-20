خبرگزاری کار ایران
استاندار اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد / ساعت کاری ادارات تغییر یافت

فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد / ساعت کاری ادارات تغییر یافت
​استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: فعالیت آموزشی تمامی مدارس ابتدایی این استان به مدت 3 روز به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. همچنین ساعات کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان نیز در 3 روز آینده تغییر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، یدالله رحمانی در نشست ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: کلاس‌های پیش‌دبستانی‌ها، مهدهای کودک و مدارس ابتدایی استان از روزهای شنبه و یکشنبه  29 و 30 آذر ماه و روز دوشنبه یکم دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

وی به فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرده و ادامه داد: فعالیت آموزشی مدارس سایر مقاطع تحصیلی تنها در روز شنبه 29 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و در روزهای یکشنبه 30 آذر ماه و دوشنبه یکم دی ماه کلاس‌ها به صورت حضوری بوده و از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به فعالیت دانشگاه‌های این استان اشاره کرده و اظهار داشت: فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این استان نیز فقط در روز شنبه 29 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و در روزهای یکشنبه 30 آذر ماه و دوشنبه یکم دی ماه کلاس‌ها به صورت حضوری خواهد بود.

رحمانی به فعالیت مادران شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد اشاره داشته و تصریح کرد: ضمن اینکه مادران شاغل در ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان در روزهای شنبه و یکشنبه  29 و 30 آذر ماه و روز دوشنبه یکم دی ماه با استفاده از ظرفیت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

وی بیان داشت: با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر کاهش 7 تا 10 درجه‌ای دمای هوا و یخبندان، در روزهای شنبه و یکشنبه  29 و 30 آذر ماه و روز دوشنبه یکم دی ماه، فعالیت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل یخبندان از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.

