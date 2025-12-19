خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس ابتدایی ۲ شهرستان خراسان‌شمالی غیرحضوری شد

مدارس ابتدایی ۲ شهرستان خراسان‌شمالی غیرحضوری شد
کد خبر : 1729952
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی گفت: به‌دنبال کاهش محسوس دما و برودت هوا، شیفت صبح مدارس ابتدایی در شهرستان‌های بام و صفی‌آباد و فاروج شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری خراسان‌شمالی، این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و در راستای مدیریت شرایط جوی و سرمای حاکم بر استان اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، فعالیت‌های آموزشی مدارس ابتدایی شهرستان‌های یادشده در نوبت صبح، در روز اعلام‌شده به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر آموزشی شاد انجام خواهد شد.

بدیهی است سایر نوبت‌ها و مناطق آموزشی استان طبق برنامه عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

خراسان‌شمالی طی چند روز گذشته تحت تأثیر فعالیت متناوب سامانه‌های سرد و بارشی قرار داشته که افزون بر کاهش محسوس دما، موجب بارش برف و باران در اغلب مناطق استان، یخبندان شبانه و لغزندگی محورهای کوهستانی شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، تداوم هوای سرد و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان در روزهای آینده دور از انتظار نیست و رانندگان به‌ویژه در محورهای برف‌گیر و گردنه‌ها باید با احتیاط کامل تردد کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن