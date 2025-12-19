به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری خراسان‌شمالی، این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و در راستای مدیریت شرایط جوی و سرمای حاکم بر استان اتخاذ شده است.

بر اساس این اطلاعیه، فعالیت‌های آموزشی مدارس ابتدایی شهرستان‌های یادشده در نوبت صبح، در روز اعلام‌شده به‌صورت غیرحضوری و از طریق بستر آموزشی شاد انجام خواهد شد.

بدیهی است سایر نوبت‌ها و مناطق آموزشی استان طبق برنامه عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

خراسان‌شمالی طی چند روز گذشته تحت تأثیر فعالیت متناوب سامانه‌های سرد و بارشی قرار داشته که افزون بر کاهش محسوس دما، موجب بارش برف و باران در اغلب مناطق استان، یخبندان شبانه و لغزندگی محورهای کوهستانی شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، تداوم هوای سرد و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان در روزهای آینده دور از انتظار نیست و رانندگان به‌ویژه در محورهای برف‌گیر و گردنه‌ها باید با احتیاط کامل تردد کنند.

