مدارس ابتدایی ۲ شهرستان خراسانشمالی غیرحضوری شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسانشمالی گفت: بهدنبال کاهش محسوس دما و برودت هوا، شیفت صبح مدارس ابتدایی در شهرستانهای بام و صفیآباد و فاروج شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری خراسانشمالی، این تصمیم با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان و در راستای مدیریت شرایط جوی و سرمای حاکم بر استان اتخاذ شده است.
بر اساس این اطلاعیه، فعالیتهای آموزشی مدارس ابتدایی شهرستانهای یادشده در نوبت صبح، در روز اعلامشده بهصورت غیرحضوری و از طریق بستر آموزشی شاد انجام خواهد شد.
بدیهی است سایر نوبتها و مناطق آموزشی استان طبق برنامه عادی به فعالیت خود ادامه میدهند.
خراسانشمالی طی چند روز گذشته تحت تأثیر فعالیت متناوب سامانههای سرد و بارشی قرار داشته که افزون بر کاهش محسوس دما، موجب بارش برف و باران در اغلب مناطق استان، یخبندان شبانه و لغزندگی محورهای کوهستانی شده است.
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، تداوم هوای سرد و احتمال بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان در روزهای آینده دور از انتظار نیست و رانندگان بهویژه در محورهای برفگیر و گردنهها باید با احتیاط کامل تردد کنند.