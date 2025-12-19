مدارس برخی مناطق خراسان جنوبی غیرحضوری شد

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روز جمعه اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی آمده است: با توجه به اطلاعات دریافتی از اداره کل هواشناسی استان مبنی بر تداوم بارندگی‌ها، جاری شدن روان‌آب، طغیان مقطعی رودخانه ها، برودت هوا و لغزندگی معابر و به منظور حفظ سلامتی دانش آموزان و همکاران همه پیش دبستانی‌ها و کودکستان‌های استان فردا شنبه ۲۹ آذر ماه تعطیل است.

طبق این اطلاعیه؛ فعالیت تمامی مدارس شهرستان‌های زیرکوه، قائن، درمیان و سربیشه و دهستان‌های القورات، شاخنات، شاخن و فشاررود بخش مرکزی شهرستان بیرجند(فقط دهستان‌های نامبرده شده)، به صورت غیرحضوری خواهد بود.

همچنین آزمون نهایی پایه دوازدهم در تمامی حوزه‌های امتحانی استان و حتی مناطق فوق الذکر، طبق برنامه قبلی برگزار می‌شود.

خراسان جنوبی که یکی از استان‌های مرزی کشور است، به مرکزیت بیرجند ۱۲ شهرستان و حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

