مدارس برخی مناطق خراسان جنوبی غیرحضوری شد

اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی در اطلاعیه‌ای از غیرحضوری شدن برخی مدارس استان روز شنبه ۲۹ آذر ماه جاری به دلیل تداوم بارندگی‌ها و برودت هوا خبر داد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روز جمعه اداره‌کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی آمده است: با توجه به اطلاعات دریافتی از اداره کل هواشناسی استان مبنی بر تداوم بارندگی‌ها، جاری شدن روان‌آب، طغیان مقطعی رودخانه ها، برودت هوا و لغزندگی معابر و به منظور حفظ سلامتی دانش آموزان و همکاران همه پیش دبستانی‌ها و کودکستان‌های استان فردا شنبه ۲۹ آذر ماه تعطیل است.

طبق این اطلاعیه؛ فعالیت تمامی مدارس شهرستان‌های زیرکوه، قائن، درمیان و سربیشه و دهستان‌های القورات، شاخنات، شاخن و فشاررود بخش مرکزی شهرستان بیرجند(فقط دهستان‌های نامبرده شده)، به صورت غیرحضوری خواهد بود.

همچنین آزمون نهایی پایه دوازدهم در تمامی حوزه‌های امتحانی استان و حتی مناطق فوق الذکر، طبق برنامه قبلی برگزار می‌شود.

خراسان جنوبی که یکی از استان‌های مرزی کشور است، به مرکزیت بیرجند ۱۲ شهرستان و حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.

