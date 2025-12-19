شروع فعالیت مدارس، دانشگاهها و ادارات بوشهر شنبه از ساعت ۹ صبح
ستاد مدیریت بحران استان بوشهر اعلام کرد: به دلیل شرایط نامساعد جوی و مه غلیظ صبحگاهی، فعالیت مدارس، دانشگاهها، بانکها و ادارات استان روز شنبه ۲۹ آذر از ساعت ۹ صبح آغاز میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و به منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی در ترددهای شهری و برونشهری، فعالیت تمامی مدارس، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، بانکها، ادارات و دستگاههای اجرایی استان (به استثنای دستگاههای خدماترسان و امدادی) روز شنبه ۲۹ آذر از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.
ستاد مدیریت بحران استان از شهروندان خواست در ساعات صبحگاهی و هنگام تردد در سطح شهر احتیاط لازم را رعایت کنند و اخبار مربوط به وضعیت جوی و تغییرات احتمالی در ساعات کاری را از منابع رسمی دنبال کنند.