به گزارش ایلنا و بر اعلام فرمانداری‌ شهرستان‌ قروه، در پی کاهش محسوس دما و افزایش احتمال یخ‌زدگی و لغزندگی معابر شهری و جاده‌ای، تمام مدارس مقطع ابتدایی نوبت صبح این شهرستان، فردا شنبه ۲۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری و درربستر شاد برگزار خواهد شد.

براساس اعلام روابط عمومی فرمانداری شهرستان بیجار هم، با توجه به لغزندگی معابر و برودت شدید هوا در سطح شهرستان بیجار،فردا شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۴، همه مدارس به استثنای امتحانات پایه دوازدهم به صورت غیرحضوری و فعالیت‌های آموزشی در بستر شبکه شاد ادامه خواهد یافت.

تاخیر شروع بکار مدارس سقز

همچنین طبق اعلام فرمانداری شهرستان سقز، مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی سطح شهر و روستاهای شهرستان سقز و منطقه زیویه، فردا شنبه با یک ساعت تاخیر شروع بکار خواهند کرد و امتحانات دانش آموزان مطابق برنامه و راس ساعت مقرر برگزار خواهد شد.

