بارندگی ها به 1200 هکتار از اراضی باغی و کشاورزی هرمزگان خسارت وارد کرد

به گزارش ایلنا، محسن یکتاپور عصر جمعه در بازدید از مزارع کشاورزی سطح استان هرمزگان، اظهار کرد: خسارات ناشی از بارش تگرگ در بخش رودخانه شهرستان رودان در حال بررسی است و در بخش شمیل بندرعباس نیز حدود ۱۵۰ هکتار از اراضی با میانگین خسارت ۷۰ درصدی آسیب دیده‌است‌.

وی بیان کرد: همچنین به پنج کیلومتر از کانال‌های انتقال آب، سه کیلومتر جاده بین مزارع و تاسیسات آبیاری تحت فشار در برخی مناطق نیز خساراتی وارد شده است؛ با توجه به مسدود بودن برخی مسیرها، ارزیابی‌ها در نقاطی از شهرستان‌های جاسک و سیریک همچنان ادامه دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان همچنین از فعالیت ۲۵ تیم ارزیابی در سطح استان خبر داد و گفت: هماهنگی لازم با صندوق بیمه کشاورزی برای بررسی و برآورد خسارات بهره‌بردارانی که تحت پوشش بیمه هستند، انجام شده است.

وی افزود: آمار نهایی خسارات پس از پایان ارزیابی‌های میدانی توسط کارشناسان اعلام خواهد شد.

یکتاپور ادامه داد: این اقدامات در راستای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی، کنترل روان‌آب‌ها، ایمن‌سازی سایت‌های گلخانه‌ای و حمایت از بهره‌برداران انجام می‌شود.

در حال حاضر وسعت زمین‌های زراعی، باغی و محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل کشاورزی هرمزگان افزون‌بر ۱۶۱ هزار هکتار با تولید سالانه افزون‌بر سه میلیون و ۹۵۰ تن محصول است که تاثیر قابل توجهی در تنظیم بازار این محصولات برای فصل‌های پاییز و زمستان در سطح کشور دارد.

