مسدود شدن راههای قلعهگنج به 3 شهرستان مجاور در پی طغیان رودخانهها
فرماندار شهرستان قلعهگنج به مسدود شدن برخی محورهای مواصلاتی این شهرستان اشاره کرده و گفت: راههای ارتباطی این شهرستان به شهرستان رودبارجنوب در جنوب استان کرمان و شهرستانهای جاسک و بشاگرد در استان هرمزگان به دلیل طغیان رودخانهها مسدود شد.
به گزارش ایلنا، مجید احمدی افزود: راه دسترسی بیش از 30 روستا از توابع شهرستان قلعهگنج، از جمله ناهوگان راین قلعه محدوده در مارز، دهندران محدوده در رمشک، شمزان و شهید چاه نصیری در بخش مرکزی به دلیل طغیان رودخانههای فصلی قطع شده است.
وی به دیگر محورهای مواصلاتی شهرستان قلعهگنج که مسدود شده بودند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: محور مواصلاتی قلعه گنج - رمشک - چاه دادخدا از توابع این شهرستان برای دقایقی بسته شده بود، اما اکنون باز است و تردد در آن جریان دارد.
فرماندار شهرستان قلعهگنج با اشاره به این موضوع که هیچ گزارشی از قطع آب و برق نداریم، اظهار داشت: دستگاههای خدمترسان فعال هستند و 70 دستگاه لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر و کامیون در سطح شهرستان قلعه گنج و در مجاور رودخانهها حضور دارند.
احمدی به روند بارش باران در شهرستان قلعهگنج اشاره داشته و تصریح کرد: بارش باران از ساعت 2 بامداد روز جمعه 28 آذر ماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بر این اساس سالنهای شهید تفضلی در مرکز شهر به عنوان محل اسکان اضطراری در نظر گرفته شده است.