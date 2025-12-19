مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
انسداد 2 محور مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد در پی بارش شدید برف
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد به بارش شدید برف و مسدودی چند محور مهم در استان اشاره کرده و گفت: 2 محور مواصلاتی این استان شامل جاده یاسوج محدوده باغچه سادات - دهدشت و جاده پادنا - سیسخت محدوده گردنه بیژن تا اطلاع ثانوی مسدود است.
به گزارش ایلنا، علیرضا نیکروز به بارش شدید برف در تمامی محورهای اصلی این استان اشاره داشته و افزود: به دلیل بارش برف سنگین و نبود ایمنی کافی، محور مواصلاتی یاسوج محدوده باغچه سادات - دهدشت تا اطلاع ثانوی بسته است و امکان تردد در این محور وجود ندارد.
وی ادامه داد: همچنین محور مواصلاتی پادنا - سیسخت محدوده گردنه بیژن حد فاصل شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان سمیرم در استان اصفهان مسدود است. اما با وجود بارش برف، بقیه محورهای مواصلاتی و جادههای اصلی استان باز و تردد در آنها روان است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: به دلیل برفگیر بودن مسیرهای ارتباطی این استان، همراه داشتن تجهیزات ایمنی به خصوص زنجیرچرخ در محورهای برفگیر و کوهستانی الزامی است. با توجه به برش سنگین برف، شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.