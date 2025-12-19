خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

انسداد 2 محور مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد در پی بارش شدید برف

انسداد 2 محور مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد در پی بارش شدید برف
کد خبر : 1729878
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد به بارش شدید برف و مسدودی چند محور مهم در استان اشاره کرده و گفت: 2 محور مواصلاتی این استان شامل جاده یاسوج محدوده باغچه سادات - دهدشت و جاده پادنا - سی‌سخت محدوده گردنه بیژن تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش ایلنا، علیرضا نیکروز به بارش شدید برف در تمامی محورهای اصلی این استان اشاره داشته و افزود: به دلیل بارش برف سنگین و نبود ایمنی کافی، محور مواصلاتی یاسوج محدوده باغچه سادات - دهدشت تا اطلاع ثانوی بسته است و امکان تردد در این محور وجود ندارد.

وی ادامه داد: همچنین محور مواصلاتی پادنا - سی‌سخت محدوده گردنه بیژن حد فاصل شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان سمیرم در استان اصفهان مسدود است. اما با وجود بارش برف، بقیه محورهای مواصلاتی و جاده‌های اصلی استان باز و تردد در آنها روان است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: به دلیل برف‌گیر بودن مسیرهای ارتباطی این استان، همراه داشتن تجهیزات ایمنی به خصوص زنجیرچرخ در محورهای برف‌گیر و کوهستانی الزامی است. با توجه به برش سنگین برف، شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری