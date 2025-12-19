به گزارش ایلنا، مجید احمدی کهن‌ افزود: محورهای ارتباطی شهرستان قلعه‌گنج به سمت استان هرمزگان در محدوده بشاگرد، مسدود شده است. همچنین محورهای ارتباطی این شهرستان به سیستان و بلوچستان در محدوده روستای چاه‌زنگی نیز به دلیل شرایط جوی نامناسب و طغیان رودخانه‌ها بسته شده است.

وی به بروز مشکلات زیرساختی در شهرستان قلعه‌گنج و قطعی برق در یکی از مناطق روستایی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تنها روستای کلات‌مالک به علت سقوط تیر برق دچار قطعی برق شده که در این راستا اقدامات لازم برای رفع این مشکل در حال انجام است.

فرماندار شهرستان قلعه‌گنج اظهار داشت: همچنین دسترسی تعدادی از روستاهای شهرستان قلعه‌گنج نیز مسدود شده است و تمام رودخانه‌های منطقه طغیان کرده‌اند. تمامی نیروهای ستاد بحران این شهرستان در منطقه حضور دارند و عملیات امدادرسانی و پایش وضعیت ادامه دارد.

