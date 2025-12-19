خبرگزاری کار ایران
فرماندار شهرستان قلعه‌گنج خبر داد:

طغیان رودخانه‌های قلعه‌گنج و مسدود شدن 2 محور ارتباطی

فرماندار شهرستان قلعه‌گنج به مسدود شدن 2 راه ارتباطی در این شهرستان اشاره کرده و گفت: در پی بارندگی‌های اخیر و طغیان رودخانه‌ها، 2 محور ارتباطی این شهرستان به سمت استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان مسدود شده و نیروهای ستاد بحران در منطقه در حال امدادرسانی و خدمت‌رسانی هستند.

به گزارش ایلنا، مجید احمدی کهن‌ افزود: محورهای ارتباطی شهرستان قلعه‌گنج به سمت استان هرمزگان در محدوده بشاگرد، مسدود شده است. همچنین محورهای ارتباطی این شهرستان به سیستان و بلوچستان در محدوده روستای چاه‌زنگی نیز به دلیل شرایط جوی نامناسب و طغیان رودخانه‌ها بسته شده است.

وی به بروز مشکلات زیرساختی در شهرستان قلعه‌گنج و قطعی برق در یکی از مناطق روستایی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تنها روستای کلات‌مالک به علت سقوط تیر برق دچار قطعی برق شده که در این راستا اقدامات لازم برای رفع این مشکل در حال انجام است.

فرماندار شهرستان قلعه‌گنج اظهار داشت: همچنین دسترسی تعدادی از روستاهای شهرستان قلعه‌گنج نیز مسدود شده است و تمام رودخانه‌های منطقه طغیان کرده‌اند. تمامی نیروهای ستاد بحران این شهرستان در منطقه حضور دارند و عملیات امدادرسانی و پایش وضعیت ادامه دارد.

