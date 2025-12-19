رییس پلیس راه استان خبر داد:
مرگ 8 نفر در 2 سانحه رانندگی جادههای خراسان رضوی
رییس پلیس راه استان خراسان رضوی گفت: در بازه زمانی 2 روز گذشته تاکنون با آغاز بارشها در استان، 8 نفر از اهالی بومی شهرستانهای مرزی تربتجام و سرخس به دلیل بیتوجهی به شرایط جوی، لغزندگی جادهها و رعایت نکردن قوانین رانندگی در حوادث جادهای جان باختند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حسین میشمست افزود: در یک سانحه رانندگی بین 2 خودروی سواری تیبا و پیکان وانت در جاده فرعی و روستایی تربتجام رخ داد که متاسفانه 5 نفر از اهالی محلی در این حادثه فوت شدند و علت این حادثه انحراف به چپ خودروی سواری و عدم توجه به شرایط محیطی و لغزندگی جاده بوده است.
وی ادامه داد: در حادثه دیگر باز هم انحراف به چپ خودروی سواری سمند و تصادف با تریلر در جاده شهرستان مرزی سرخس 3 قربانی گرفت که شرایط جوی نیز در این حادثه مؤثر بوده است. وقوع این حوادث ضرورت توجه به اصول رانندگی به ویژه در شرایط جوی خاص و بارش برف را گوشزد میکند.
رییس پلیس راه استان خراسان رضوی اظهار داشت: متأسفانه در حالی که تمامی همکاران و نیروهای امدادی این استان در حال خدمت برای تردد ایمن و بازگشایی مسیرهای جادهای اصلی استان بودند، این تصادفات تلخ در مسیرهای فرعی، روستایی و مرزی استان رخ داده است.
سرهنگ میشمست تصریح کرد: در 2 روز اخیر تصادف خاصی توسط رانندگان زائر و مسافر و ناآشنا به جادههای استان را شاهد نبودیم. اما متأسفانه رانندگانی که روزانه در مسیرهای آشنا و محلی تردد داشتند، به دلیل عدم درک شرایط جوی و رعایت قوانین دچار حوادث پرتلفات رانندگی شدند.