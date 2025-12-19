تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه های استان همدان غیر حضوری شد
روابط عمومی استانداری همدان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاههای استان همدان به علت بارشها، کاهش محسوس دما و لغزندگی معابر، شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری همدان آمده است، در پی گزارشهای هواشناسی مبنی بر کاهش محسوس دما، بارش پراکنده و افزایش احتمال یخزدگی و لغزندگی معابر شهری و جادهای، تمامی مقاطع تحصیلی غیرحضوری شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: این مراکز شامل مهدهای کودک، مدارس و دانشگاههای استان همدان در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذرماه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
این اطلاعیه می افزاید: همچنین بهمنظور مدیریت مصرف انرژی، تمامی مراکز آموزشی موظف هستند در مدت غیرحضوری بودن کلاسها، سیستمهای گرمایشی خود را خاموش کنند و نظارت لازم بر اجرای این موضوع از سوی دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد.
آزمونهای نهایی پایه دوازدهم و امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم طبق برنامه برگزار میشود
در این اطلاعیه آمده است: در پی تصمیم اتخاذشده مبنی بر غیرحضوری شدن فعالیت همه مقاطع تحصیلی و دانشگاههای استان به دلیل شرایط جوی، به اطلاع میرساند آزمونهای نهایی پایه دوازدهم و همچنین امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم، بدون تغییر و مطابق تقویم و برنامه قبلی برگزار میشود.بر این اساس، دانشآموزان مشمول این آزمونها موظفاند در زمان تعیینشده در حوزههای امتحانی حضور یابند و تمهیدات لازم برای برگزاری آزمونها طبق ضوابط پیشبینیشده اتخاذ شده است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی همدان گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی و بارش برف دمای هوا در گلتپه از توابع این استان به هشت درجه سانتیگراد زیر صفر کاهش یافت.