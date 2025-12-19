راکب ۱۸ ساله موتورسیکلت بر اثر واژگونی کشته شد

به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در محور فرعی روستای خرم پشته از توابع خاکعلی بلافاصله عوامل پلیس راه به همراه سایر دستگاه‌های امدادی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت به راکبی جوانی ۱۸ ساله و ترک نشینی نوجوان ۱۵ ساله که در محور فرعی روستای خرم پشته در حال حرکت بوده، بنا به دلایل نامعلوم واژگون شده و متأسّفانه راکب موتورسیکلت به دلیل شدت جراحات در محل جان خود را از دست داده و ترک نشین نیز مجروح و به بیمارستان منتقل می شود.

به گفته رئیس پلیس راه استان قزوین، کارشناسان پلیس راه علت تامه تصادف را ناتوانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه تشخیص دادند.

سرهنگ تقی خانی یادآورشد: استفاده نکردن از کلاه ایمنی موجب مرگ راکب جوان را فراهم کرده و چنانچه از کلاه ایمنی استفاده می د قطعا از شدت صدمات کاسته می شد لذا به راکبین موتورسیکلت توصیه می شود با توجه به خطرناک بودن این وسیله و آسیب پذیری راکبین و ترک نشینان آن در در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی بالاخص استفاده از کلاه ایمنی اهتمام ویژه داشته باشند.

این مسئول انتظامی با ابراز تأسف عمیق از حادثه یادشده، از والدین محترم درخواست کرد تا زمان رسیدن به سن رشد و بلوغ کامل فکری از خرید موتورسیکلت یا در اختیار قرار دادن این وسیله خطرناک به فرزندان خود جدا خودداری کرده و نظارت لازم را بر نحوه استفاده از موتورسیکلت توسط دلبندان خود انجام دهند.