عبور طوفان از بوشهر بدون خسارت جانی و مالی

فرماندار شهرستان بوشهر گفت: به‌رغم شدت بارش‌ها و وزش باد، خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی قابل توجهی در این شهرستان گزارش نشده است. بخشی از خسارات‌های وارد شده مربوط به آسیب‌های تعدادی از پایه‌های برق و تأسیسات شهری بوده است.

به گزارش ایلنا، محمد مظفری در جریان بازدید میدانی از مناطق متاثر از بارندگی و طوفان، افزود: سقوط و قطع برخی درختان موجب انسداد موقت تعدادی از معابر شد که با تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی و خدماتی، این مسیرها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شد.

وی به وضعیت پایدار شهرستان ایلام با تلاش دستگاه‌های اجرایی و امدادی اشاره کرده و ادامه داد: برق محله‌های که تأسیسات آنها دچار آسیب شده بود در حال برقراری و پایدارسازی است و در حال حاضر نگرانی جدی در سطح این شهرستان وجود ندارد.

فرماندار شهرستان بوشهر اظهار داشت: از ساعات اولیه بامداد، تمامی عوامل انتظامی، امدادی و خدماتی از جمله شهرداری، جمعیت هلال‌احمر، اداره برق، اداره آب، پلیس راهور و نیروهای انتظامی در شهر مستقر شدند و عملیات بازگشایی معابر و رفع مشکلات زیرساختی انجام شد.

مظفری تصریح کرد: در پی بارش شدید باران و وقوع طوفان پنجشنبه شب گذشته 27 آذر ماه، با حضور میدانی مدیران و هماهنگی کامل دستگاه‌های امدادی و خدماتی از ساعات اولیه بامداد، روند مدیریت بحران در سطح شهرستان بوشهر به‌صورت منسجم و مؤثر انجام شد.

وی بیان داشت: همچنین با توجه به پیش‌بینی تداوم بارش‌ها تا اوایل صبح شنبه 29 آذر ماه، از شهروندان درخواست می‌شود از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در ترددهای شهری نکات ایمنی، به ویژه اجتناب از توقف در مجاورت درختان و تأسیسات برق را رعایت کنند.

انتهای پیام/
