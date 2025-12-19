خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار ترافیکی پلیس راهور لرستان در پی بارش باران و برف/رانندگان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند

هشدار ترافیکی پلیس راهور لرستان در پی بارش باران و برف/رانندگان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند
کد خبر : 1729793
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان لرستان گفت؛ با توجه به شرایط جوی ناپایدار، هشدارهای هواشناسی و لغزندگی معابر، از رانندگان خواست با رعایت کامل توصیه‌های ترافیکی، از بروز حوادث رانندگی جلوگیری کنند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «علی سیفی» روز جمعه بیست و هشتم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به ریزش نزولات آسمانی به‌صورت باران و برف، وزش باد شدید و لغزندگی سطح معابر و محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: با توجه به این شرایط، رعایت نکات ایمنی و ترافیکی از سوی رانندگان ضروری است. 

وی افزود: رانندگان باید با کاهش سرعت و افزایش فاصله طولی، حداقل دو برابر حالت عادی، از بروز تصادفات جلوگیری کنند و در محورهای کوهستانی و برف‌گیر، همراه داشتن و استفاده از زنجیرچرخ را در اولویت قرار دهند. 

سرهنگ سیفی ادامه داد: روشن کردن چراغ‌های جلو و عقب خودرو حتی در طول روز، بررسی وضعیت فنی خودرو شامل ترمزها، برف‌پاک‌کن‌ها، سیستم گرمایشی و آج لاستیک‌ها، نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد دارد. 

جانشین پلیس راهور استان لرستان تأکید کرد: رانندگان از ترمز و تغییر مسیر ناگهانی در معابر لغزنده پرهیز کرده و به تابلوها، علائم هشداردهنده و دستورات پلیس راه توجه کامل داشته باشند. 

وی در پایان با توصیه به پرهیز از سفرهای غیرضروری خاطرنشان کرد: همراه داشتن سوخت کافی، لباس گرم، پتو و مواد غذایی خشک برای آمادگی در صورت توقف ناخواسته در مسیر، ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری