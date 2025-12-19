هشدار ترافیکی پلیس راهور لرستان در پی بارش باران و برف/رانندگان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند

به گزارش ایلنا، سرهنگ «علی سیفی» روز جمعه بیست و هشتم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به ریزش نزولات آسمانی به‌صورت باران و برف، وزش باد شدید و لغزندگی سطح معابر و محورهای مواصلاتی استان اظهار داشت: با توجه به این شرایط، رعایت نکات ایمنی و ترافیکی از سوی رانندگان ضروری است.

وی افزود: رانندگان باید با کاهش سرعت و افزایش فاصله طولی، حداقل دو برابر حالت عادی، از بروز تصادفات جلوگیری کنند و در محورهای کوهستانی و برف‌گیر، همراه داشتن و استفاده از زنجیرچرخ را در اولویت قرار دهند.

سرهنگ سیفی ادامه داد: روشن کردن چراغ‌های جلو و عقب خودرو حتی در طول روز، بررسی وضعیت فنی خودرو شامل ترمزها، برف‌پاک‌کن‌ها، سیستم گرمایشی و آج لاستیک‌ها، نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد دارد.

جانشین پلیس راهور استان لرستان تأکید کرد: رانندگان از ترمز و تغییر مسیر ناگهانی در معابر لغزنده پرهیز کرده و به تابلوها، علائم هشداردهنده و دستورات پلیس راه توجه کامل داشته باشند.

وی در پایان با توصیه به پرهیز از سفرهای غیرضروری خاطرنشان کرد: همراه داشتن سوخت کافی، لباس گرم، پتو و مواد غذایی خشک برای آمادگی در صورت توقف ناخواسته در مسیر، ضروری است.

