خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین بانوی شهردار در بابل انتخاب شد

نخستین بانوی شهردار در بابل انتخاب شد
کد خبر : 1729725
لینک کوتاه کپی شد.

مرضیه علیجان نژاد با اکثریت آرای اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان اولین شهردار زن در شهر بابل انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، شورای اسلامی شهر بابل اعلام کرد بعد از استعفای شهردار بابل، «مرضیه علیجان نژاد» با اکثریت آرا به عنوان سرپرست شهرداری بابل انتخاب شده است.

مرضیه علیجان نژاد از کارمندان شهرداری بابل است که با رای اعضای شورای اسلامی شهر بابل به عنوان اولین شهردار زن برای شهر بابل انتخاب شد.

سید حامد بیکایی شهردار بابل ۱۸ آذرماه جاری به اتهام ارتشا و جرایم مختلف اقتصادی در حوزه پیمانکاری حوزه شهری دستگیر شده بود که چند روز بعد از دستگیری نامه استعفای وی در شورای اسلامی شهر بابل اعلام وصول شد.

سید حامد بیکایی ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳ با پنج رای اعضای شورای اسلامی شهر بابل به عنوان شهردار جدید شهر بابل انتخاب شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری