نخستین بانوی شهردار در بابل انتخاب شد

به گزارش ایلنا، شورای اسلامی شهر بابل اعلام کرد بعد از استعفای شهردار بابل، «مرضیه علیجان نژاد» با اکثریت آرا به عنوان سرپرست شهرداری بابل انتخاب شده است.

مرضیه علیجان نژاد از کارمندان شهرداری بابل است که با رای اعضای شورای اسلامی شهر بابل به عنوان اولین شهردار زن برای شهر بابل انتخاب شد.

سید حامد بیکایی شهردار بابل ۱۸ آذرماه جاری به اتهام ارتشا و جرایم مختلف اقتصادی در حوزه پیمانکاری حوزه شهری دستگیر شده بود که چند روز بعد از دستگیری نامه استعفای وی در شورای اسلامی شهر بابل اعلام وصول شد.

سید حامد بیکایی ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳ با پنج رای اعضای شورای اسلامی شهر بابل به عنوان شهردار جدید شهر بابل انتخاب شده بود.

