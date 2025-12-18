خبرگزاری کار ایران
شناسایی هویت ۹ جان‌باخته حادثه واژگونی اتوبوس در محور اصفهان – نطنز

شناسایی هویت ۹ جان‌باخته حادثه واژگونی اتوبوس در محور اصفهان – نطنز
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در پی حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور ارتباطی اصفهان – نطنز، هویت ۹ نفر از جان‌باختگان این سانحه شناسایی و پیکر آنان پس از انجام مراحل قانونی به خانواده‌ها تحویل شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور فیروزبخت شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌ها اظهار کرد: به دنبال وقوع حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در محور نطنز به اصفهان که ۲۲ آذرماه رخ داد، ۱۲ پیکر از جان‌باختگان برای طی مراحل قانونی به اداره‌کل پزشکی قانونی استان اصفهان منتقل شد.

وی افزود: پس از انتقال پیکرها، روند شناسایی هویت جان‌باختگان با انجام اقدام‌های تخصصی پزشکی قانونی و با مشارکت و حضور خانواده‌های متوفیان آغاز شد و این فرآیند همچنان ادامه دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد: تاکنون هویت ۹ نفر از جان‌باختگان این حادثه شامل سه زن و ۶ مرد مشخص شده و پس از انجام معاینات قانونی لازم، پیکر این افراد برای انجام مراسم تدفین به خانواده‌هایشان تحویل داده شده است.

فیروزبخت با اشاره به اسامی افراد شناسایی‌شده گفت: رقیه بابازاده ۲۴ ساله، نرجس استکی ۵۱ ساله، محمدرضا احمدی ۵۰ ساله راننده اتوبوس، نوروز درخشان ۳۴ ساله، مهدی نامدار خجسته ۲۵ ساله، بهروز جمالیان ۲۳ ساله، امید زمانی قلعه‌شاهی ۴۰ ساله، محمد دهقان ۵۹ ساله و مژگان دهقان ۳۴ ساله از جمله جان‌باختگانی هستند که هویت آنان تاکنون احراز شده است.

وی تصریح کرد: شناسایی هویت سه پیکر دیگر از جان‌باختگان این حادثه در دست اقدام است و به محض تکمیل مراحل قانونی، اطلاعات تکمیلی در این زمینه از سوی پزشکی قانونی استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار این حادثه، بر انجام دقیق و سریع فرآیندهای تخصصی برای تعیین هویت جان‌باختگان تأکید کرد و افزود: تمامی اقدام‌های مطابق ضوابط قانونی و با هدف تسریع در تحویل پیکرها به خانواده‌ها در حال انجام است.

شامگاه دوشنبه هفته جاری، محور آزادراهی اصفهان- نطنز بار دیگر صحنه یکی از تلخ‌ترین سوانح جاده‌ای کشور شد؛ واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در ۱۰ کیلومتری آزادراه شرق اصفهان (پل شیراز) از سمت نطنز، جان ۱۳ نفر را گرفت و ۱۳ نفر دیگر را راهی مراکز درمانی کرد.

