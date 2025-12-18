به گزارش ایلنا، مهدی بخشی افزود: مأموران کلانتری 21 شهر کرمان در راستای اجرای حکم جلب مرجع قضایی، در محل حضور یافتند. پس از ابلاغ حکم، متهم اصلی با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرده و از محل متواری شد. اما شریک وی در همان لحظات اولیه دستگیر شده است.

وی به شناسایی مجدد محل اختفای متهم و فرار دوباره وی از دست پلیس اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: پس از فرار اولیه متهم، پلیس توانست با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی، محل اختفای وی را شناسایی کند، اما متهم به محض مشاهده مأموران بار دیگر اقدام به تیراندازی و فرار کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار داشت: با وجود تیراندازی مأموران و هدف قرار دادن لاستیک‌ها، با رانندگی بسیار مخاطره‌آمیز تا محدوده سه‌راه 17 شهریور در شهر کرمان متواری شد. در نهایت با اقدام متقابل، حرفه‌ای و مقتدرانه پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دستگیر شد.

بخشی به کشفیاتی که از متهم انجام شده است اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح کمری، 25 عدد فشنگ، یک قبضه سلاح شکاری، یک قبضه چاقو و یک اسپری فلفل کشف و ضبط شد. پرونده این متهم برای رسیدگی قضایی در دست اقدام قرار دارد.

انتهای پیام/