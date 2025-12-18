خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان عمومی و انقلاب کرمان خبر داد:

دستگیری متهم فراری مسلح در کرمان پس از فرارهای پی‌در‌پی

دستگیری متهم فراری مسلح در کرمان پس از فرارهای پی‌در‌پی
کد خبر : 1729672
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به دستگیری یک متهم پس از تعقیب و گریزهای پی‌در‌پی اشاره کرده و گفت: یک متهم در جریان اجرای حکم جلب مرجع قضایی دستگیر شد. این متهم پس از تیراندازی به مأموران انتظامی و فرارهای پی‌درپی، در نهایت با اقدام مقتدرانه پلیس دستگیر شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی بخشی افزود: مأموران کلانتری 21 شهر کرمان در راستای اجرای حکم جلب مرجع قضایی، در محل حضور یافتند. پس از ابلاغ حکم، متهم اصلی با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرده و از محل متواری شد. اما شریک وی در همان لحظات اولیه دستگیر شده است.

وی به شناسایی مجدد محل اختفای متهم و فرار دوباره وی از دست پلیس اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: پس از فرار اولیه متهم، پلیس توانست با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی، محل اختفای وی را شناسایی کند، اما متهم به محض مشاهده مأموران بار دیگر اقدام به تیراندازی و فرار کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار داشت: با وجود تیراندازی مأموران و هدف قرار دادن لاستیک‌ها، با رانندگی بسیار مخاطره‌آمیز تا محدوده سه‌راه 17 شهریور در شهر کرمان متواری شد. در نهایت با اقدام متقابل، حرفه‌ای و مقتدرانه پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دستگیر شد.

بخشی به کشفیاتی که از متهم انجام شده است اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح کمری، 25 عدد فشنگ، یک قبضه سلاح شکاری، یک قبضه چاقو و یک اسپری فلفل کشف و ضبط شد. پرونده این متهم برای رسیدگی قضایی در دست اقدام قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری