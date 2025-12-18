مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد:
توسعه کشت دانههای روغنی در راستای تقویت امنیت غذایی
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: حمایت از توسعه کشت دانههای روغنی از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی این استان در راستای اجرای الگوی کشت و تقویت امنیت غذایی است و گامی مهم در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، حمید قلیپور افزود: سال جاری، 500 هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافته است. در میان 12 شهرستان این استان، شهرستانهای ساوه، زرندیه و خنداب بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص دادهاند.
وی ادامه داد: در راستای پایداری تولید در دیمزارها و توجه به اقتصاد کشاورزان دیمکار، توسعه کشت دانه روغنی کاملینا در دستور کار قرار گرفته است. چرا که این گیاه با شرایط اقلیمی استان مرکزی سازگار بوده و میتواند نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان دیمکار ایفا کند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: شرایط مناسب برای اجرای کشت قراردادی کاملینا فراهم شده است. هماهنگیهای لازم برای کشت قراردادی این محصول انجام شده و کشاورزان میتوانند بدون پرداخت هزینه بذر، نسبت به کشت آن اقدام کنند.