به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، احمد میدری عصر امروز در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران و فعالان اقتصادی استان برگزار شد، گفت: قزوین به عنوان شاهراه تاریخی کشور در تاریخ همواره نامی ماندگاری داشته و به آن کاسپین نیز گفته می‌شد.

وی با اشاره به اینکه قزوین تا تاریخ معاصر، پایتخت بسیاری از امور بود و هنوز پدر بسیاری از تجارت‌ها نیز محسوب می‌شود، تاکید کرد: تربیت تاریخی متفاوت، خلق و خوی مردم این دیار را در تجارت نیز تاثیرگذار کرده و این استان با قنات‌ها و باغ‌هایش نقطه‌ای خاص در ایران محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه با چنین پشتوانه‌های تاریخی بایستی به مصاف مشکلات رفت، تصریح کرد: مردم ایران فولاد آب‌دیده هستند و مشکلات باعث مقاوم‌تر شدن آنها می‌شود، راهی را که انتخاب کرده‌ایم راه متفاوتی است و تسلیم شدن در برابر خواست بیگانگان ما را به زندگی پایدار نمی‌رساند، بسیاری از کشورها با پیروی از خواست جهانی به روزهای سخت نیز دچار شده‌اند.

میدری ادامه داد: راهی جز ایستادگی و استقلال نداریم و سختی‌هایی که تحمل می‌کنیم موجه است و این ایستادگی برای حفظ استقلال کشور در نظام جهانی است، ما به دنبال توسعه پایدار در نظام جهانی هستیم و باید مراودات پایدار با کشورهای همسایه خود داشته باشیم و از طریق گسترش آن، ظرفیت اقتصادی خود را فعال کنیم.

این مسوول درباره مشکلات اقتصادی، اظهار کرد: مشکلات تورم و نرخ ارز را با برنامه‌های دولت می‌توان پشت سر گذاشت، سیاست دولت در تغییر قیمت بنزین به صورت تدریجی و با حفظ سهمیه‌ها و آزادسازی نرخ سوم بود و با همین سیاست‌ها اقتصاد را اصلاح خواهیم کرد، در یک سال گذشته حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، ۲.۵ برابر سال گذشته، به مردم پرداخت شده است.

وزیر کار در ادامه به موضوع یارانه و دهک‌بندی اشاره کرد و گفت: اعتراض به دهک‌بندی وجود دارد و کمتر از ۲۰ درصد کسانی که یارانه آنان حذف شده، تا پایان دی‌ماه تعیین تکلیف می‌شوند.

وی درباره اصلاح نظام ارزی، خاطرنشان کرد: اصلاح ارز، فرآیندی دقیق است و وزارت کار زیرساخت آن را آماده کرده و اگر مجلس و دولت بپذیرند که مانند دهه ۶۰ کوپن داده شود، آمادگی اجرای آن را داریم، تصور اینکه ارایه کوپن مختص زمان جنگ می‌باشد، اشتباه است.

میدری با مرور دستاوردهای دهه ۶۰ از جمله داشتن مدارس دولتی و بهداشت و درمان مناسب، افزود: در آن دوره مردم نسبت به قیمت ارز حساس نبودند، اما امروز که حساس شده‌اند، باید برای کالاهای اساسی آرامش ایجاد کنیم، امروز دشمن با کمک رسانه‌ها یاس و ناامیدی را ترویج می‌کند اما ما باید مسایل را شناسایی کرده و درصدد حل و فصل آن برآییم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موضوعات رفاهی و بیمه‌ای نیز اشاره کرد و یادآور شد: صرفه‌جویی، اصلاح قیمت بنزین و نگاه واقع‌بینانه به صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار دولت است، قواعد بازنشستگی تغییر کرده و نمی‌توان برای ۲۵ سال کار، یک‌ سوم حقوق پرداخت شود، سن بازنشستگی عموماً ۶۵ سال است مگر برای مشاغل سخت که جلساتی در این رابطه برای بررسی و تصحیح قواعد غلط خواهیم داشت.

وی از پیگیری ایجاد مرکز جامع توانبخشی و بیمارستان تامین اجتماعی، تکمیل بیمارستان مهرگان از طریق مولدسازی و پیگیری کالابرگ بازنشستگان خبر داد و گفت: افراد دارای بیماری خاص حمایت می‌شوند و اگر در قزوین مکانی متعلق به وزارت کار باشد، برای بازنشستگان اختصاص خواهد یافت.

میدری در خصوص تسهیلات مشاغل خانگی، اظهار کرد: فرآیند اعطای این تسهیلات آسان شده و بانک‌های دولتی همکاری لازم را دارند اما بانک‌های خصوصی همکاری نمی‌کنند، امسال سهم شهرستان‌ها را تعیین کرده‌ایم اما به علت پایین بودن میزان تخصیص‌ها، بانک‌های خصوصی باید وارد عمل شوند.

وی به موضوع مسکن کارگری و مهارت‌آموزی اشاره کرد و یادآور شد: قزوین یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور است، اجرای مسکن کارگری که آغاز و مورد استقبال قرار گرفت، ۱۰۰ هزار واحد به کارخانه‌ها تخصیص داده شد و در شهرهایی چون شاهرود و ساوه الگوی تازه‌ای در ساخت مسکن کارگری در روستاهای نزدیک کارخانه اجرا شد که این موضوع به توسعه روستایی نیز کمک کرده و یقین داریم این الگو در قزوین نیز قابل اجرا خواهد بود.

