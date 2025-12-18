خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت استان خبر داد:

پرداخت 35 هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 در استان مرکزی

پرداخت 35 هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 در استان مرکزی
کد خبر : 1729642
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به ارائه تسهیلات از محل تبصره 18 به متقاضیان استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 35 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل تبصره 18 قانون بودجه به واحدهای تولیدی و صنعتی این استان پرداخت شد.

به گزارش ایلنا، علی جودکی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 100 واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی برای دریافت 7371 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 به بانک‌های عامل معرفی شدند. از این تعداد 51 واحد تولیدی 3781 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند و پرونده دیگر متقاضیان نیز در دست بررسی است.

وی به روند ارائه تسهیلات از محل تبصره 18 به متقاضیان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این متقاضیان درخواست تسهیلات را در سامانه بهین‌یاب ثبت کردند و پس از بررسی کمیته تخصصی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تشکیل پرونده، تقاضای آنان به بانک‌های عامل ارجاع شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به تعداد متقاضیان تسهیلات تبصره 18 در این استان اشاره کرده و اظهار داشت: از سال 1402 تاکنون 286 واحد تولیدی و صنعتی برای دریافت تسهیلات تبصره 18 به بانک‌های عامل معرفی شدند که از این تعداد 124 واحد بیش از 9200 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری