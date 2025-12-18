پرداخت 35 هزار میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، علی جودکی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 100 واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی برای دریافت 7371 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 به بانک‌های عامل معرفی شدند. از این تعداد 51 واحد تولیدی 3781 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند و پرونده دیگر متقاضیان نیز در دست بررسی است.

وی به روند ارائه تسهیلات از محل تبصره 18 به متقاضیان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این متقاضیان درخواست تسهیلات را در سامانه بهین‌یاب ثبت کردند و پس از بررسی کمیته تخصصی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تشکیل پرونده، تقاضای آنان به بانک‌های عامل ارجاع شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به تعداد متقاضیان تسهیلات تبصره 18 در این استان اشاره کرده و اظهار داشت: از سال 1402 تاکنون 286 واحد تولیدی و صنعتی برای دریافت تسهیلات تبصره 18 به بانک‌های عامل معرفی شدند که از این تعداد 124 واحد بیش از 9200 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

