گردنه کلوسه در فریدونشهر مسدود است
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری فریدونشهر گفت: به دلیل بارش ۵۰ سانتیمتری برف، کولاک شدید و کاهش محسوس دما در ارتفاعات این شهرستان، گردنه «کلوسه» و محور ارتباطی منتهی به آن به طور کامل مسدود شده است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، ابراهیم اصلانی اظهار داشت: علاوه بر بسته بودن گردنه کلوسه، در زمان حاضر راه ارتباطی ۱۲ روستا در نقاط مختلف فریدونشهر نیز مسدود و تردد در آن مسیرها تا اطلاع بعدی امکانپذیر نیست.
وی با بیان اینکه عوامل راهداری و دستگاههای امدادی فریدونشهر در حالت آمادهباش کامل قرار دارند، افزود: از زمان آغاز بارش برف که از ابتدای شب گذشته شروع شده است، عملیات برفروبی و بازگشایی محور بهطور مستمر در حال انجام است.
معاون فرماندار فریدونشهر با اشاره به فعالیت چهار اکیپ راهداری در منطقه، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۳ دستگاه برفروب و پنج دستگاه ماشینآلات پشتیبان برای ایمن سازی محورهای ارتباطی این شهرستان در حال خدمترسانی هستند.
وی در ادامه توصیه کرد: شهروندان و رانندگان از تردد غیرضروری در محورهای درون و برون شهری و همچنین مسیرهای کوهستانی خودداری کرده و در صورت ضرورت تردد، زنجیر چرخ، تجهیزات ایمنی و گرمایشی لازم را به همراه داشته باشند.