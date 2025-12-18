گردنه «ماکوله» در گلپایگان مسدود است

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد فیضی اظهار داشت: با وجود تلاش مستمر راهداران و استقرار ماشین‌آلات برف‌روب، شدت بارش و کولاک، ایمنی تردد را با مخاطره جدی مواجه کرده و به منظور حفظ جان شهروندان، انسداد گردنه مذکور با هماهنگی پلیس راه انجام شده است.

وی افزود: پس از کاهش بارش، اتمام کولاک و ایمن‌سازی مسیر، عملیات بازگشایی گردنه ماکوله در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و وضعیت تردد از طریق خبرگزاری های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رییس اداره راهداری گلپایگان در ادامه گفت: محور ارتباطی روستای هنده از توابع شهرستان گلپایگان به روستای رضاآباد از توابع شهرستان خمین در استان مرکزی، از سمت هنده باز و قابل تردد است، اما از سمت رضاآباد مسدود می‌باشد و در صورت انجام نشدن اقدامات لازم از سوی مسوولان شهرستان خمین، این مسیر از سمت هنده نیز مسدود خواهد شد.

وی با باز بودن همه راه های ارتباطی فرعی و اصلی گلپایگان برای تردد شهروندان، اعلام داشت: در راستای تأمین تردد ایمن شهروندان، طی ۲ روز گذشته حدود ۲۶۰ تن شن و نمک توسط عوامل راهداری در محورهای برون‌شهری توزیع و پخش شده است.

فیضی با تأکید بر خودداری از سفرهای غیرضروری، توصیه کرد: رانندگان پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و در صورت ضرورت تردد، تجهیزات کامل زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ، وسایل گرمایشی و سوخت کافی همراه داشته باشند.

