سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:
سیر نزولی آنفلوانزا و سرماخوردگی؛ فوت 11 همدانی به دلیل بیماریهای تنفسی
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: بر اساس آخرین گزارشهای منشتر شده نظام مراقبت بیماریها، در بازه زمانی 2 ماه گذشته روند ابتلا به بیماریهای تنفسی از جمله آنفلوانزا و سرماخوردگی در این استان سیر نزولی داشته است.
به گزارش ایلنا، رحیم هزاریان افزود: با این حال متأسفانه 11 نفر در استان به دلیل ابتلا به بیماریهای تنفسی جان خود را از دست دادهاند. این آمار به معنای فوت قطعی این افراد بر اثر ابتلا به آنفلوانزا نیست و موارد دیگری نیز در این موضوع دخیل بودهاند.
وی ادامه داد: تعیین علت نهایی فوت این افراد، مستلزم بررسیهای دقیق و تخصصی است. در این راستا علت قطعی فوت افراد ذکر شده پس از برگزاری جلسات کمیتههای تخصصی پزشکی، به صورت رسمی و شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان اظهار داشت: میانگین سنی افراد فوت شده حدود 65 سال بوده و بیمار با سن بالای 90 سال هم در بین فوتشدگان بوده است. همچنین بیشتر این افراد فوت شده دارای بیماریهای زمینهای بودهاند.
هزاریان تصریح کرد: در موج بیماریهای تنفسی، بیماران با سابقه بیماریهای زمینهای از جمله نارسایی تنفسی، مصرفکنندگان داروهای سرکوبکننده، بیماران قلبی و دیابت و همچنین افراد مسن و مادران باردار بیشتر در معرض خطر عوارض آنفلوانزا هستند.
وی بیان داشت: با وجود روند کاهشی بیماریهای تنفسی، رعایت توصیههای بهداشتی همچنان ضروری است و از شهروندان بهویژه در آستانه شب یلدا درخواست میشود در دورهمیها و مراسم شلوغ ابتدا مراقب شیوع بیماریهای تنفسی باشند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان تأکید کرد: انتظار میرود شهروندان توصیهها و شیوهنامههای بهداشتی، به ویژه استفاده از ماسک در فضاهای سربسته با تهویه نامناسب و شستوشوی دستها را با جدیت رعایت کنند.
هزاریان بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی از سوی گروههای پرخطر تأکید کرده و ابراز داشت: رعایت شیوهنامههای بهداشتی به خصوص برای گروههای پرخطر شامل سالمندان، مادران باردار، کودکان و بیماران زمینهای اهمیت دوچندان دارد.