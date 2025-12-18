خبرگزاری کار ایران
استاندار فارس تاکید کرد؛

لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی و تعریف طرح‌های جدید

لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی و تعریف طرح‌های جدید
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت توجه به تنوع سلایق مردم در برنامه‌ریزی‌ها، ورزش را ابزاری در دسترس برای تقویت نشاط اجتماعی دانست و بر لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی و تعریف طرح‌های جدید بر پایه آمایش سرزمینی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در سومین جلسه شورای ورزش استان فارس که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از صاحب‌نظران حوزه ورزش برگزار شد، با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، فارس و شیراز را سومین حرم اهل‌بیت(ع)، مرکز دین، حماسه و هنر توصیف کرده‌اند، افزود: برنامه‌ریزی فرهنگی فارس باید بر همین سه اصل استوار باشد؛ رهبر معظم انقلاب همچنین در سال ۱۳۸۷ تأکید کردند اگر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری فارس فعال شود، این استان بی‌نیاز از معونه‌های دیگر خواهد بود.

استاندار فارس با اشاره به ضرورت توجه به همه سلایق فرهنگی اظهار داشت: بخشی از جامعه به موسیقی علاقه‌مند است، بخشی به فیلم و هنرهای دیگر و گروهی هم به ورزش علاقه‌مندند، این تنوع باید در برنامه‌ریزی‌ها دیده شود.

وی افزود: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند ایران را منزوی نشان دهد، رویدادهای فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

استاندار فارس همچنین با تقدیر از برنامه‌ریزی‌های حوزه‌های علمیه در زمینه مشارکت طلاب در فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی گفت: جامعه بدون نشاط، جامعه‌ای پیش‌رونده نخواهد بود، ورزش کم‌هزینه‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار ایجاد نشاط اجتماعی است و بخشی از سند گردشگری استان نیز به ترویج و توسعه ورزش اختصاص دارد.

وی برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی طلاب و روحانیون حوزه علمیه را به میزبانی شیراز، بخشی از پازل فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری در استان فارس دانست و تأکید کرد که این مسابقات باید متناسب با شأن سومین حرم اهل‌بیت(ع) و اقتضائات فرهنگی استان برگزار شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا محمودی، مدیر حوزه علمیه استان فارس، و حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی قنواتی، معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه نیز حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را درباره نقش طلاب در ارتقای نشاط اجتماعی و مشارکت در رویدادهای فرهنگی و ورزشی بیان کردند.

قنواتی با تشریح برنامه‌های حوزه‌های علمیه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، بر اهمیت حضور روحانیت در کنار جوانان و اثرگذاری این همراهی در عرصه‌های اجتماعی و ورزشی تأکید کرد.

وی میزبانی شیراز را از جشنواره فرهنگی ـ ورزشی طلاب و روحانیون، پس از برگزاری این رویداد در مشهد و قم، متناسب با شأن سومین حرم اهل‌بیت(ع) دانست و از توجه ویژه آیت‌الله اعرافی، رئیس حوزه‌های علمیه کشور، به برگزاری این جشنواره یاد کرد.

در سومین جلسه شورای ورزش استان، موضوعاتی از جمله ضرورت برگزاری شورای ورزش در شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران، بررسی وضعیت پارکینگ سالن ورزشی شهید سلیمانی و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای حمایت از پروژه‌های ورزشی مطرح و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در برنامه هفتم توسعه، از جمله یک درصد مالیات‌ها و بند خ قانون کمک خیرین، تأکید شد.

ارائه گزارشی جامع از مدال‌آوران فارس در رقابت‌های ملی و بین‌المللی از دیگر محورهای جلسه بود؛ همچنین نقش صنایع در حمایت از ورزش و تأثیر افزایش معافیت‌های مالیاتی بر مشارکت مؤثرتر بنگاه‌های اقتصادی، به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه ورزش استان، مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش ورزش همگانی، پیشنهادهایی همچون گسترش پیاده‌روی‌های خانوادگی، اجرای برنامه ورزش روزانه در ادارات، برگزاری جشنواره‌های ورزشی و تقویت سامانه ورزش صبحگاهی و عصرگاهی مطرح شد.

اعضا همچنین به ضرورت سیاست‌گذاری برای افزایش دسترسی بانوان به امکانات ورزشی، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های ورزشی در بوستان‌ها، جذب حامی و پیش‌بینی برنامه‌های ویژه بانوان اشاره کردند.

موضوع کمبود امکانات ورزشی دانشگاه‌ها و امکان استفاده دانشجویان از فضاهای ورزشی دستگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفت.

در پایان، با اشاره به ۴۸۸ پروژه ورزشی نیمه‌تمام در استان، بر رعایت آمایش سرزمین، اولویت‌بخشی به پروژه‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت و پرهیز از آغاز پروژه‌های جدید بدون در نظر گرفتنِ طرح آمایش سرزمینی تأکید شد.

