با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
تصفیهخانه شرکت آریان فولاد بوئینزهرا به بهره برداری رسید
با حضور احمد میدری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تصفیهخانه فاضلاب شرکت آریان فولاد افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد نوذری استاندار قزوین،عباسپور نماینده مردم شریف بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، صالحی فرماندار بویین زهرا،صفی خانی معاون اقتصادی استاندار،انتظاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مدیران استان، تصفیهخانه آریان فولاد در شهرستان بوئینزهرا به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با هدف صرفهجویی در مصرف منابع آبی، افزایش بهرهوری صنعتی و ارتقای استانداردهای زیستمحیطی اجرا شده و نقش مهمی در پایداری تولید و توسعه منطقه دارد.
در جریان این بازدید، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تقدیر از تلاشهای مدیریت شرکت آریان فولاد و حمایتهای مسئولان استانی، بر ضرورت توسعه صنایع مسئولیتپذیر در قبال محیط زیست و استفاده از فناوریهای جدید در چرخه تولید تأکید کرد.