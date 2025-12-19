خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

«شُو چله» نماد همبستگی و مهمان‌نوازی کردها است

«شُو چله» نماد همبستگی و مهمان‌نوازی کردها است
کد خبر : 1729494
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس مردم شناسی کردستان گفت: شب یلدا که در فرهنگ مردم کردستان با نام «شُو چله» شناخته می‌شود، یکی از کهن‌ترین آیین‌های ایرانی است که هر سال با گردهمایی خانواده‌ها، پخت غذاهای سنتی و اجرای رسوم دیرینه، جلوه‌ای از همبستگی، مهمان‌نوازی و هویت فرهنگی کردها را به نمایش می‌گذارد.

کاک محمد درویشی، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به جایگاه ویژه شب یلدا در فرهنگ ایرانی، این آیین را یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایران‌زمین دانست که از هزاره‌های سوم و چهارم پیش از میلاد ریشه گرفته و تا امروز با جلوه‌های متنوع فرهنگی در میان اقوام مختلف ایران زنده مانده است.

وی افزود: شب یلدا که هم‌زمان با آغاز زمستان و طولانی‌ترین شب سال برگزار می‌شود، فرصتی برای گردهمایی خانواده‌ها و تقویت پیوندهای اجتماعی است. هر یک از اقوام ایرانی آیین‌ها و رسوم خاص خود را برای این شب دارند و در استان کردستان نیز این جشن باستانی با نام قدیمی «شُو چله» شناخته می‌شود و پیشینه‌ای دیرینه دارد.

«شُو چله» نماد همبستگی و مهمان‌نوازی کردها است

دلمه غذای اصلی کردستانی ها در شب چله

درویشی ادامه داد: در گذشته و حتی امروز، در بیشتر خانه‌های کردستان، غذای اصلی شب «شُو چله» دلمه، نان سنگک و دوغ محلی است که به‌عنوان پذیرایی سنتی از مهمانان تهیه می‌شود. مردم کردستان که به خونگرمی و مهمان‌نوازی شهره‌اند، در این شب در خانه بزرگ‌ترهای فامیل گرد هم می‌آیند و همه اعضای خانواده، از عروس و داماد گرفته تا دختران و پسران، در کنار یکدیگر این آیین را گرامی می‌دارند.

کارشناس مردم شناسی کردستان گفت: پس از صرف شام، برنامه‌های ویژه شب چله آغاز می‌شود که  از اجرای بازی‌های قدیمی مانند «گوروا‌بازی» گرفته تا شنیدن قصه‌ها، خاطرات و سرگذشت بزرگ‌ترها است.

به گفته درویشی این شب معمولاً با شادی، گفت‌وگو و بیدارمانی تا دیروقت سپری می‌شود.

درویشی با اشاره به باورهای فرهنگی مردم کردستان افزود: بسیاری از خانواده‌ها در شب یلدا همانند نوروز لباس نو کردی به تن می‌کنند، سفره‌های رنگین می‌چینند و با سوزاندن عود، فضای خانه را آکنده از حس پاکی و معنویت می‌سازند.

وی از دیگر رسوم قدیمی «شُو چله» در کردستان، را تهیه «کاله‌ک ترش» عنوان کرد و گفت: خانواده‌ها چند ماه پیش از فرارسیدن یلدا با خرید خربزه و نگهداری آن در ترشی، خود را برای این شب آماده می‌کنند و پس از شام از آن استفاده می‌کنند. همچنین میوه‌هایی مانند خربزه ترش، هندوانه، انگور، انار، سیب، پرتقال، موز و کیوی که نماد تندرستی، برکت، فراوانی و شادی هستند، جایگاه ویژه‌ای در سفره یلدا دارند.

خنچه برون عروس های کردی در شب چله

کارشناس مردم شناسی کردستان افزود: یکی از رسوم شاخص کردستان در «شُو چله» مربوط به خانواده‌هایی است که عروس نامزد دارند. در این شب، خانواده داماد «خنچه» یا شب‌چله‌ای را برای عروس می‌برند که شامل پالتو، کفش زمستانی، گل، شیرینی، آجیل، شکلات، دلمه، حلوا، سبدی از میوه‌های تزئین‌شده، قواره پارچه و طلاست. این هدایا با پارچه‌های قرمز و گاه کوزه‌های سفالی تزئین شده و به خانه عروس برده می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری