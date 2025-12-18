«مسکو» مقصدی برای جذب گردشگر و تسهیل معاملات مالی/ صادرات محصولات کشاورزی و واردات نهاده های دامی تسهیل می شود

به گزارش ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز پنجشنبه بیست و هفتم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تقویت روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و با توجه به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان دو کشور، با برنامه ریزی‌های انجام شده توسط اتاق بازرگانی استان لرستان و هماهنگی‌های انجام شده با وزارت امور خارجه ج. ا. ایران، سفارت ج. ا. ایران در روسیه (مسکو)، معاونت بین الملل اتاق ایران و اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه؛ هیأت تجاری و اقتصادی استان لرستان به‌منظور توسعه تعاملات تجاری دو جانبه با کشور روسیه از تاریخ ۹ لغایت ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۴ عازم کشور روسیه، شهرهای مسکو و ساراتوف شد.

امیدی با اشاره به رویداد ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد توسط یونسکو و وجود ظرفیت‌های موثر گردشگری در تعامل با کشور روسیه ادامه داد: با بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت می‌توانیم پذیرای گردشگران روسی در استان لرستان باشیم و طی تفاهمی که با سفیر ایران در روسیه صورت گرفت، قرار شد برخی تورلیدرهای روسی جهت بازدید از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان در لرستان حضور یابند.

معاون اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: پس از اقامت چندروزه این افراد، تورهایی برای سفر به استان لرستان تعریف خواهد شد تا شاهد حضور گردشگران این کشور به لرستان باشیم.

امیدی ضمن تاکید بر ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان افزود: برهمین اساس در خصوص واردات نهاده‌های دامی از روسیه و صادرات محصولات گلخانه‌ای و جالیزی و صیفی‌جات به کشور روسیه نیز گفتگوهای موثری انجام شد.

وی ادامه داد: کشور روسیه بازار بسیار خوبی برای معرفی و فروش محصولات استان در این زمینه است و با توجه به شرایط تحریمی موجود برای دو کشور، زمینه تعامل و همکاری بسیار بالایی با این کشور در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری وجود دارد.

وی تصریح کرد: باید تلاش‌های ویژه‌ای برای کسب سهم مناسب از بازار این کشور انجام شود و سفیر ایران در روسیه با تأکید بر آمادگی کامل سفارت برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی استان لرستان گفت: سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو آماده است تمامی ظرفیت‌های خود را برای تسهیل فعالیت‌های تجاری و اقتصادی استان لرستان در روسیه به‌کار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به دیدار و مذاکره صورت گرفته با محمد حزار مدیرعامل میربیزینس بانک روسیه در محل دفتر بانک و با حضور معاونان این بانک، اعضای هیات لرستانی و نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه گفت: این جلسه که در فضایی تعاملی و به صورت پرسش و پاسخ برگزار شد، حدود دو ساعت به طول انجامید و اعضاء هیات تجاری و اقتصادی پرسش‌های تخصصی خود را درباره جزئیات خدمات بانکی، نحوه همکاری با فعالان اقتصادی ایرانی و راهکارهای تسهیل روابط مالی میان دو کشور مطرح کردند. مدیران میربیزینس بانک روسیه نیز پاسخ‌های لازم را ارائه کرده و بر آمادگی این بانک برای همکاری با فعالان اقتصادی و تجاری ایران با تمرکز بر تسهیل مبادلات مالی و بانکی تأکید کردند.

امیدی افزود: صددرصد سهام این بانک مربوط به بانک ملی ایران است و عملاً فرصت بسیار مناسبی برای بهره‌مندی از این بانک در جهت مبادلات مالی بین تجار دو کشور ایران و روسیه فراهم می‌گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: در این جلسه در خصوص تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی استان نیز گفتگوهای خوبی انجام شد که با توجه به شناسایی طرح‌هایی که می‌توانند از این منابع استفاده نمایند، می‌بایست مجوزهای لازم اخذ گردد.

وی ادامه داد: در مسکو نیز جلسه بسیار خوبی با اتاق بازرگانی مسکو برگزار شد که ضمن معرفی ظرفیت‌های استان، فرصت مذاکره مستقیم برای هیات تجاری همراه در این سفر فراهم شد.

امیدی گفت: باتوجه به وجود سه منطقه ویژه اقتصادی در لرستان، شرایط بسیار مناسبی از نظر مالیات و گمرک برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد.

