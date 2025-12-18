خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار گلستان خبرداد:

پیگیری مطالبات پرستاران در استانداری گلستان

پیگیری مطالبات پرستاران در استانداری گلستان
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری گلستان گفت: مقرر شد موضوعات مطرح‌شده مطالبات پرستاران در جلسه استانداری و دادستانی تلفیق و به‌صورت واحد پیگیری شود.

به گزارش ایلنای گلستان، محمد حمیدی با قدردانی ویژه از دادستان مرکز استان اعلام کرد: مقرر شد موضوعات مطالبات پرستاری در جلسه استانداری و دادستانی تلفیق و به‌صورت واحد پیگیری شود.   

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی ضمن تسریع در پرداخت‌های رفاهی و اضافه‌کار پرستاران، مطالبات دانشگاه از بیمه‌ها را پیگیری کند.   

حمیدی تأکید کرد: استاندار گلستان در یک سال گذشته در دیدارهای حضوری و مکاتبات رسمی با وزیر بهداشت و رئیس نظام پرستاری کشور، مطالبات پرستاران استان را به‌طور جدی دنبال کرده است. 

صبح دیروز جمعی از پرستاران استان گلستان با حضور در دانشگاه علوم پزشکی و استانداری، دغدغه‌های خود را در خصوص تأخیر در پرداخت‌های رفاهی، اضافه‌کار و پایین بودن حقوق و دستمزد مطرح کردند. 

در این راستا جلسه‌ای با حضور معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری گلستان، مدیرکل بازرسی استانداری، رئیس و معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار شد. 

همزمان، نمایندگان پرستاران موضوع را در دادستانی نیز پیگیری کردند. در جلسه استانداری، پرستاران فرصت کافی برای بیان مطالبات خود داشتند و رئیس دانشگاه علوم پزشکی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

