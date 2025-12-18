خبرگزاری کار ایران
سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی هرمزگان:

معبد هندوها بندرعباس سالم است / تصاویر منتشرشده با فناوری‌های تصویری دستکاری شده‌اند

معبد هندوها بندرعباس سالم است / تصاویر منتشرشده با فناوری‌های تصویری دستکاری شده‌اند
سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به انتشار تصاویری در فضای مجازی درباره ایجاد ترک‌خوردگی در بنای تاریخی معبد هندوها بندرعباس، گفت: تصاویر منتشرشده صحت نداشته و با استفاده از فناوری‌های نوین تصویری دستکاری و تولید شده‌اند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی روز پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ با بیان این مطلب گفت: بررسی‌های میدانی و کارشناسی انجام‌شده توسط کارشناسان میراث فرهنگی نشان می‌دهد بنای تاریخی معبد هندوها در وضعیت کاملاً پایدار قرار دارد و هیچ‌گونه ترک‌خوردگی یا آسیب سازه‌ای در این اثر تاریخی مشاهده نشده است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان تصریح کرد: تمامی بناها و محوطه‌های تاریخی استان به‌صورت مستمر توسط کارشناسان میراث فرهنگی رصد و پایش می‌شوند و به‌ویژه پس از بارندگی‌ها، بازدیدهای میدانی انجام و در صورت مشاهده خسارت‌های احتمالی، میزان آسیب‌ها به‌صورت رسمی اعلام می‌شود و اقدامات حفاظتی و مرمتی لازم در دستور کار قرار می‌گیرد.

رئیسی از شهروندان، فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها خواست اخبار مرتبط با میراث فرهنگی را از منابع رسمی دنبال کرده و از انتشار و بازنشر مطالب تأییدنشده و تصاویر دستکاری‌شده که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، خودداری کنند.

او خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان ضمن استقبال از مشارکت مردم در گزارش موارد احتمالی آسیب، از شهروندان می‌خواهد پیش از بازنشر مطالب در فضای مجازی، از صحت آن اطمینان حاصل کنند.

