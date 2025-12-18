وزیر جهاد کشاورزی وارد استان قم شد

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه به‌همراه جمعی از معاونان خود با استقبال اکبر بهنام‌جو استاندار قم وارد قم شد.

وی در بدو ورود، با حضور بر مزار شهید گمنام خیابان مرصاد و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.

دیدار با علما و مراجع تقلید و بازدیدهای میدانی از ظرفیت‌ها و پروژه‌های بخش کشاورزی استان، از جمله برنامه‌های سفر وزیر جهاد کشاورزی به قم اعلام شده است.

