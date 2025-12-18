خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر جهاد کشاورزی وارد استان قم شد

وزیر جهاد کشاورزی وارد استان قم شد
کد خبر : 1729436
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جهاد کشاورزی، روز پنجشنبه به‌منظور زیارت حرم مطهر حضرت معصومه(س)، دیدار با شماری از مراجع تقلید و علما و همچنین بازدید از بخش‌های مختلف کشاورزی، وارد استان قم شد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه به‌همراه جمعی از معاونان خود با استقبال اکبر بهنام‌جو استاندار قم وارد قم شد.

وی در بدو ورود، با حضور بر مزار شهید گمنام خیابان مرصاد و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت.

دیدار با علما و مراجع تقلید و بازدیدهای میدانی از ظرفیت‌ها و پروژه‌های بخش کشاورزی استان، از جمله برنامه‌های سفر وزیر جهاد کشاورزی به قم اعلام شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری