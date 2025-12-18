وزیر کار وارد قزوین شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز وارد شهرستان بویین زهرا در استان قزوین شد و مورد استقبال استاندار قزوین قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز وارد شهرستان بویین زهرا استان قزوین شد.
بازدید از خوشه کفش در دانسفهان، مرکز توانبخشی و بیمارستان تأمین اجتماعی ک شرکت آریان فولاد از جمله برنامههای سفر وزیر کار به استان قزوین است.
حضور در همایش وفاق برای سرمایهگذاری در ایران ماهر و کلنگزنی احداث مسکن کارگری در مهرگان از دیگر برنامههای وزیر کار است.