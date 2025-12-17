خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قطعی برق برخی مناطق شهر مشهد بر اثر بارش برف

قطعی برق برخی مناطق شهر مشهد بر اثر بارش برف
کد خبر : 1729374
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد به وقوع حادثه قطعی برق در برخی مناطق شهر مشهد اشاره کرده و در این خصوص گفت: بارش برف امشب منجر به وارد آمدن خسارت به شبکه برق بخشی از شهر مشهد شد و برق منطقه «سیدی» برای مدتی قطع شده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاشی به تشریح جزئیات این حادقه قطعی برق اشاره داشته و افزود: بارش باران و سپس برف از صبح امروز چهارشنبه 26 آذر ماه در شهر مشهد آغاز شده است. این بارش‌ها حوالی عصر منجر به پارگی سیم در بخشی از شبکه برق منطقه سیدی شد و این اتفاق قطعی برق را به در پی داشت.

وی به چگونگی خدمات‌رسانی به این حادثه قطعی برق اشاره کرده و ادامه داد: بلافاصله بعد از بروز حادثه، عوامل فنی و گروه عملیاتی شرکت توزیع برق مشهد در محل حاضر شده و پارگی سیم را برطرف کردند و هم اینک قطعی برق رفع شده و هیچ نقطه‌ای از شهرستانهای مشهد و طرقبه شاندیز با خاموشی مواجه نیست.

مدیر روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد اظهار داشت: برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از بارش برف و باران 120 نفر برای خطوط فشار ضعیف و فشار قوی در قالب 15 تا 30 گروه عملیاتی این شرکت در حال آماده‌باش قرار دارند و به محض بروز مشکل نسبت به رفع آن اقدام خواهند کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری