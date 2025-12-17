قطعی برق برخی مناطق شهر مشهد بر اثر بارش برف

به گزارش ایلنا، علیرضا کاشی به تشریح جزئیات این حادقه قطعی برق اشاره داشته و افزود: بارش باران و سپس برف از صبح امروز چهارشنبه 26 آذر ماه در شهر مشهد آغاز شده است. این بارش‌ها حوالی عصر منجر به پارگی سیم در بخشی از شبکه برق منطقه سیدی شد و این اتفاق قطعی برق را به در پی داشت.

وی به چگونگی خدمات‌رسانی به این حادثه قطعی برق اشاره کرده و ادامه داد: بلافاصله بعد از بروز حادثه، عوامل فنی و گروه عملیاتی شرکت توزیع برق مشهد در محل حاضر شده و پارگی سیم را برطرف کردند و هم اینک قطعی برق رفع شده و هیچ نقطه‌ای از شهرستانهای مشهد و طرقبه شاندیز با خاموشی مواجه نیست.

مدیر روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد اظهار داشت: برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از بارش برف و باران 120 نفر برای خطوط فشار ضعیف و فشار قوی در قالب 15 تا 30 گروه عملیاتی این شرکت در حال آماده‌باش قرار دارند و به محض بروز مشکل نسبت به رفع آن اقدام خواهند کرد.

انتهای پیام/