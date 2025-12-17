خبرگزاری کار ایران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

فعالیت غیرحضوری دانشگاه‌های استان بوشهر روز پنجشنبه 27 آذر ماه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر به تعطیلی دانشگاه‌های استان اشاره کرده و گفت: کلاس‌های درس دانشگاه‌های این استان به دلیل تداوم فعالیت سامانه بارشی و نامساعد بودن شرایط جوی، فردا پنجشنبه 27 آذر ماه غیرحضوری است و آموزش‌ها از بستر سامانه‌های فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، کوروش دهقان افزود: با توجه به تداوم سامانه بارشی، تشدید بارندگی، نامساعد بودن شرایط جوی و احتمال جاری شدن سیلاب و آب‌گرفتگی معابر، در راستای پیشگیری و کاهش خطر و حفظ سلامت شهروندان به ویژه دانشجویان، کلاس‌های درس دانشگاه‌های استان بوشهر غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی به تصمیمات اتخاذ شده اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بر این اساس و بنابر تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت بحران استانداری بوشهر، فعالیت آموزشی دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور و علمی کاربردی روز پنجشنبه 27 آذر ماه به صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار می‌گردد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر اظهار داشت: شهروندان باید علاوه بر توجه به هشدارهای صادر شده از سوی دستگاه‌های اجرایی مسئول، از ترددهای غیرضروری در سطح معابر و محورهای مواصلاتی این استان خودداری کرده و در این راستا توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

