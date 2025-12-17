2 کشته و 9 مصدوم در پی 2 حادثه رانندگی در یزد

به گزارش ایلنا، سید محمدجواد میرجلیلی به جزئیات نخستین حادثه رانندگی اتفاق افتاده در محورهای مواصلاتی استان یزد اشاره داشته و افزود: بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با خودروی پژو 405 در محور کمربندی تفت به شهر یزد، 8 نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: پس از دریافت تماس، به سرعت 5 دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و کارشناسان عملیاتی اورژانس 115، یک نفر از مصدومین را به بیمارستان شهید رهنمون و 7 مصدوم دیگر را به بیمارستان شهید صدوقی جهت ادامه درمان منتقل کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد اظهار داشت: در حادثه دیگر که بر اثر برخورد خودرو ایسوزو با یک دستگاه کامیون پارک شده در کنار جاده اتفاق افتاد، 2 نفر کشته و یک نفر نیز مصدوم شد.

میرجلیلی تصریح کرد: این حادثه که در کیلومتر 65 محور اردکان به چوپانان اتفاق افتاد، راننده و سرنشین خودرو ایسوزو فوت کردند و راننده کامیون نیز مصدوم شد. مصدوم این حادثه توسط کد امدادی اورژانس 115 برای ادامه درمان به بیمارستان ضیایی اردکان منتقل شد.

