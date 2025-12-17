به گزارش ایلنا از اصفهان، حمیدرضا رحیمی اظهار داشت: با توجه به لغزندگی جاده و کاهش دید در ۲ گردنه یاد شده، از رانندگان درخواست می‌شود از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و تا بهبود شرایط از تردد در این مناطق خودداری کنند.

وی با توجه به بارش شدید برف، تردد در همه راه‌های ارتباطی بویین میاندشت را ناایمن اعلام و بیان کرد: رانندگان برای حرکت در محورهای مواصلاتی این شهرستان، حتماً زنجیر چرخ به همراه داشته و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

رییس راهداری بویین میاندشت اعلام کرد: با توجه به برودت هوا و شرایط نامساعد جوی، رانندگان در صورت ضرورت تردد، نسبت به استفاده از وسایل گرمایی مناسب و همراه داشتن تجهیزات زمستانی و سایر ملزومات ایمنی اقدام کنند.

