به گزارش ایلنا، علی لطفی افزود: این تصادف در جاده روستایی موسی‌آباد به شهر تربت‌جام در محدوده روستای جهان‌آباد رخ داده بود و به مرکز اورژانس اعلام شد. در اثر این تصادف 3 سرنشین خودروی تیبا که معلم بودند و 2 سرنشین پیکان‌وانت جان باختند.

وی به اقدامات انجام شده از سوی عوامل امدادی در راستای امدادرسانی به این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: متأسفانه با وجود حضور سریع عوامل امدادی به محل حادثه و تلاش آنها در محل، هر 5 سرنشین این 2 خودرو در همان دقایق اولیه جان خود را از دست دادند.

