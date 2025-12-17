مسدود شدن 2 محور مواصلاتی در جنوب سیستان و بلوچستان به دلیل بارندگی

به گزارش ایلنا، مجید محبی افزود: این مسیرهای مواصلاتی عصر امروز چهارشنبه 26 آذر ماه بر اثر طغیان رودخانه‌های محلی بسته شده‌اند. تلاش راهداران برای بازگشایی این مسیرها ادامه دارد، اما برای بازگشایی کامل ضروری است رودخانه‌های محلی فروکش کنند.

وی بر ضرورت رعایت نکات ایمنی با توجه به تداوم بارش‌ها تأکید کرده و ادامه داد: با توجه به تداوم بارندگی‌های مجدد از روز جمعه 28 آذر ماه، شهروندان از ترددهای غیرضروری و اسکان در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند و جوانب احتیاط را در رانندگی مدنظر قرار دهند.

مدیرکل دفتر مدیریت ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان به آمادگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط در استان اشاره کرده و اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی عضو مدیریت بحران در برابر هر گونه سیل احتمالی در نواحی مرکزی و جنوبی استان آمادگی دارند.

فعال بودن سامانه بارشی در مناطق جنوبی استان سیستان و بلوچستان

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: در پی ناپایداری‌ جوی عصرگاهی روز گذشته 25 آذر ماه، در زرآباد 5 میلیمتر و ایستگاه توتان 3 میلیمتر، ایستگاه 6.5 میلیمتر چاهان و ایستگاه داروکان نیکشهر 2 میلیمتر بارش ثبت شده که بیانگر فعال بودن سامانه بارشی در مناطق جنوبی این استان است.

محسن حیدری به آخرین یافته‌های نقشه‌های پیش‌یابی اشاره داشته و افزود: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و گزارش ایستگاه‌های هواشناسی استان سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد شرایط ناپایدار جوی همچنان بر استان حاکم است و این وضعیت در روزهای آینده به صورت متناوب ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: رگبارهای پراکنده باران همراه با رعدوبرق در استان پیش‌بینی شده که شدت آن در ارتفاعات جنوبی بیشتر خواهد بود. این شرایط ناپایدار امروز چهارشنبه 26 آذر ماه و فردا پنجشنبه 27 آذر ماه بیشتر نوار غربی، نیمه شمالی و ارتفاعات جنوبی را دربرمی‌گیرد و روز جمعه 28 آذر ماه نیز به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از امروز تا پایان هفته، در شهرستان زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی استان سیستان و بلوچستان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی انتظار می‌رود که می‌تواند موجب اختلال در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های روزمره شود.

حیدری به وضعیت دریای عمان اشاره داشته و تصریح کرد: از امروز چهارشنبه 26 آذر ماه دریای عمان مواج شده است و این شرایط نامساعد تا پایان هفته تداوم دارد. بنابراین به شناورها و فعالان دریایی به ویژه قایق‌های سبک و صیادی، توصیه می‌شود از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و تمهیدات ایمنی را رعایت کنند.

