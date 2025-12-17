فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان:
واژگونی 2 دستگاه اتوبوس در مسیر زاهدان - نصرتآباد/ یک کشته و ۷ مصدوم برجای گذاشت
فرمانده پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان گفت: واژگونی 2 دستگاه اتوبوس در مسیر زاهدان - نصرتآباد یک کشته و 7 مجروح برجای گذاشت. این حوادث رانندگی در فاصله ۱۰ کیلومتری زاهدان ناشی از عدم کنترل وسیله نقلیه به دلیل بارش باران و لغزندگی جاده رخ داده است.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی خمر افزود: با توجه به تداوم بارندگیها در استان سیستان و بلوچستان ضروری است، در چنین شرایطی رانندگان کاهش سرعت پایینتر از حد مجاز اعلام شده در تابلوها را رعایت کرده و خودداری از ترددهای غیرضروری را در دستور کار قرار دهند.
وی ادامه داد: ضروری است رانندگان برای سفر در شرایط بارندگی زمان بیشتری در نظر گیرند و با آگاهی از افزایش لغزندگی سطح مسیر، فاصله طولی ایمن را رعایت کنند و با سرعت مطمئنه که پایینتر از سرعتهای مصوب جادهای است، تردد داشته باشند.
فرمانده پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: رانندگان زمانی که شیشهها و آینههای ماشین بخار میکنند، شیشههای جلو را تا حد کمی پایین بیاورند تا هوا در ماشین جریان داشته باشد و بخار شیشهها از بین برود و دید راننده کاهش پیدا نکند.
سرهنگ خمر تصریح کرد: همچنین در زمان بارندگی اگر خودرو شروع به لغزیدن روی سطوح جادهها و محورهای مواصلاتی کرد، به آهستگی فرمان را در جهتی که میخواهند خودرو حرکت کند، بپیچانند و سعی کنند خودرو را با نیش ترمز متوقف کنند.