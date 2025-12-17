خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان:

واژگونی 2 دستگاه اتوبوس در مسیر زاهدان - نصرت‌آباد/ یک کشته و ۷ مصدوم برجای گذاشت

واژگونی 2 دستگاه اتوبوس در مسیر زاهدان - نصرت‌آباد/ یک کشته و ۷ مصدوم برجای گذاشت
کد خبر : 1729323
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان گفت: واژگونی 2 دستگاه اتوبوس در مسیر زاهدان - نصرت‌آباد یک کشته و 7 مجروح برجای گذاشت. این حوادث رانندگی در فاصله ۱۰ کیلومتری زاهدان ناشی از عدم کنترل وسیله نقلیه به دلیل بارش باران و لغزندگی جاده رخ داده است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مهدی خمر افزود: با توجه به تداوم بارندگی‌ها در استان سیستان و بلوچستان ضروری است، در چنین شرایطی رانندگان کاهش سرعت پایین‌تر از حد مجاز اعلام شده در تابلوها را رعایت کرده و خودداری از ترددهای غیرضروری را در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: ضروری است رانندگان برای سفر در شرایط بارندگی زمان بیشتری در نظر گیرند و با آگاهی از افزایش لغزندگی سطح مسیر، فاصله طولی ایمن را رعایت کنند و با سرعت مطمئنه که پایین‌تر از سرعت‌های مصوب جاده‌ای است، تردد داشته باشند.

فرمانده پلیس راه شمال استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: رانندگان زمانی که شیشه‌ها و آینه‌های ماشین بخار می‌کنند، شیشه‌های جلو را تا حد کمی پایین بیاورند تا هوا در ماشین جریان داشته باشد و بخار شیشه‌ها از بین برود و دید راننده کاهش پیدا نکند.

سرهنگ خمر تصریح کرد: همچنین در زمان بارندگی اگر خودرو شروع به لغزیدن روی سطوح جاده‌ها و محورهای مواصلاتی کرد، به آهستگی فرمان را در جهتی که می‌خواهند خودرو حرکت کند، بپیچانند و سعی کنند خودرو را با نیش ترمز متوقف کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری