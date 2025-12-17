با حضور معاون سیاسی استانداری انجام شد:
برگزاری انتخابات خانه احزاب استان مرکزی / دفتر نمایندگی خانه احزاب بهرهبرداری شد
انتخابات خانه احزاب استان مرکزی با حضور حسن قمری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری این استان برگزار شد و منتخبین فراکسیون حزبهای اصلاحطلبان اصولگرایان، مستقلین و اعتدالگرایان برای فعالیت در خانه معرفی شدند.
به گزارش ایلنا، در این انتخابات، مجید نیکیملکی، نوروزعلی شمشیری، مرتضی سورانه، مجید عینی و مهدی صانعی به عنوان منتخبین اصلی فراکسیون اصلاحطلبان و علیحسین محمدی به عنوان بازرس این فراکسیون انتخاب شدند.
همچنین در این انتخابات، حبیباله احتشامینیا، مرتضی گرامی، علی محصولی، محمدرضا رحیمی و حجتاله جودکی به عنوان منتخبین اصلی فراکسیون اصولگرایان و فرجاله شاهی به عنوان بازرس این فراکسیون انتخاب شدند.
در این انتخابات، امید ملکی، رضا غفاری، سید امیرهادی یعقوبی، مجید حسینخانی، سید میلاد سجادیفر به عنوان منتخبین اصلی فراکسیون مستقلین و اعتدالگرایان و حیدر انصاری به عنوان بازرس این فراکسیون انتخاب شدند.
پس از این جلسه و برگزاری فرایند انتخابات خانه احزاب استان مرکزی، دفتر نمایندگی خانه احزاب ایران در این استان به بهرهبرداری رسید.