خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور معاون سیاسی استانداری انجام شد:

برگزاری انتخابات خانه احزاب استان مرکزی / دفتر نمایندگی خانه احزاب بهره‌برداری شد

برگزاری انتخابات خانه احزاب استان مرکزی / دفتر نمایندگی خانه احزاب بهره‌برداری شد
کد خبر : 1729319
لینک کوتاه کپی شد.

انتخابات خانه احزاب استان مرکزی با حضور حسن قمری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری این استان برگزار شد و منتخبین فراکسیون حزب‌های اصلاح‌طلبان اصول‌گرایان، مستقلین و اعتدال‌گرایان برای فعالیت در خانه معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، در این انتخابات، مجید نیکی‌ملکی، نوروزعلی شمشیری، مرتضی سورانه، مجید عینی و مهدی صانعی به عنوان منتخبین اصلی فراکسیون اصلاح‌طلبان و علی‌حسین محمدی به عنوان بازرس این فراکسیون انتخاب شدند.

همچنین در این انتخابات، حبیب‌اله احتشامی‌نیا، مرتضی گرامی، علی محصولی، محمدرضا رحیمی و حجت‌اله جودکی به عنوان منتخبین اصلی فراکسیون اصول‌گرایان و فرج‌اله شاهی به عنوان بازرس این فراکسیون انتخاب شدند.

در این انتخابات، امید ملکی، رضا غفاری، سید امیرهادی یعقوبی، مجید حسینخانی، سید میلاد سجادی‌فر به عنوان منتخبین اصلی فراکسیون مستقلین و اعتدال‌گرایان و حیدر انصاری به عنوان بازرس این فراکسیون انتخاب شدند.

پس از این جلسه و برگزاری فرایند انتخابات خانه احزاب استان مرکزی، دفتر نمایندگی خانه احزاب ایران در این استان به بهره‌برداری رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری