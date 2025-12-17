خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه استان:

اکثر محورهای مواصلاتی استان مرکزی برفی است اما تردد جریان دارد

اکثر محورهای مواصلاتی استان مرکزی برفی است اما تردد جریان دارد
کد خبر : 1729293
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی به عادی بودن تردد در جاده‌های استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: به‌رغم اکثر محورهای مواصلاتی این استان برفی است. اما با وجود بارش رحمت الهی در اکثر محورهای مواصلاتی استان، تردد در کلیه جاده‌ها و مسیرها به صورت عادی و روان جریان دارد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌اله آشوری افزود: در پی بارش برف سطح معابر لغزنده و ترمزگیری مشکل‌تر می‌شود. بنابراین به رانندگان توصیه می‌شود هنگام بارش برف و باران، سرعت خود را کاهش داده و در شرایط لغزنده، فاصله خود را از خودروهای دیگر بیشتر کنند تا زمان کافی برای واکنش به شرایط پیش‌بینی‌ نشده داشته باشند.

وی ادامه داد: ترمز کردن ناگهانی باعث لغزش خودرو می‌شود. رانندگان باید پیش از رانندگی در شرایط برفی و بارانی، از سالم بودن سیستم ترمز، تایرها و برف‌پاک‌کن‌ها مطمئن شوند. در این راستا خواستار توجه رانندگان و کاربران جاده‌ای به نکات ایمنی در شرایط جوی موجود و رانندگی با سرعت مجاز و مطمئنه هستیم.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: مسافران پیش از سفر، وضعیت جوی را بررسی کرده و در صورت بارش برف یا باران شدید، سفر خود را به تعویق بیندازند. شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت الزام به سفر نکات ایمنی را رعایت کرده و زنجیرچرخ با خود همراه داشته باشند.

سرهنگ آشوری تصریح کرد: حفظ فاصله طولی با خودروی جلویی، اطمینان از سالم بودن سیستم‌های خودرویی و عاج لاستیک، خودداری از سبقت گرفتن در سطح لغزنده، کنترل منبع آب شیشه‌شوی خودرو و عملکرد برف پاک‌کن‌ها و روشن کردن چراغ‌های جلو هنگام بارندگی و استفاده از مه‌شکن بسیار ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری