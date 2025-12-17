اکثر محورهای مواصلاتی استان مرکزی برفی است اما تردد جریان دارد

به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌اله آشوری افزود: در پی بارش برف سطح معابر لغزنده و ترمزگیری مشکل‌تر می‌شود. بنابراین به رانندگان توصیه می‌شود هنگام بارش برف و باران، سرعت خود را کاهش داده و در شرایط لغزنده، فاصله خود را از خودروهای دیگر بیشتر کنند تا زمان کافی برای واکنش به شرایط پیش‌بینی‌ نشده داشته باشند.

وی ادامه داد: ترمز کردن ناگهانی باعث لغزش خودرو می‌شود. رانندگان باید پیش از رانندگی در شرایط برفی و بارانی، از سالم بودن سیستم ترمز، تایرها و برف‌پاک‌کن‌ها مطمئن شوند. در این راستا خواستار توجه رانندگان و کاربران جاده‌ای به نکات ایمنی در شرایط جوی موجود و رانندگی با سرعت مجاز و مطمئنه هستیم.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی اظهار داشت: مسافران پیش از سفر، وضعیت جوی را بررسی کرده و در صورت بارش برف یا باران شدید، سفر خود را به تعویق بیندازند. شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت الزام به سفر نکات ایمنی را رعایت کرده و زنجیرچرخ با خود همراه داشته باشند.

سرهنگ آشوری تصریح کرد: حفظ فاصله طولی با خودروی جلویی، اطمینان از سالم بودن سیستم‌های خودرویی و عاج لاستیک، خودداری از سبقت گرفتن در سطح لغزنده، کنترل منبع آب شیشه‌شوی خودرو و عملکرد برف پاک‌کن‌ها و روشن کردن چراغ‌های جلو هنگام بارندگی و استفاده از مه‌شکن بسیار ضروری است.

انتهای پیام/