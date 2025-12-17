خبرگزاری کار ایران
پلمب سه عطاری در شهرستان رشت به دلیل فروش قرص‌های مخدر و توهم زا

فرمانده انتظامی رشت ازکشف بیش از پنج هزار۵۰۰ عدد انواع قرص و داروی غیر مجاز و مقادیری مواد مخدر در بازرسی از چند عطاری در یکی از بخش‌های تابعه این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ «عیسی روشن قلب» به تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه انتظامی برای پیشگیری از وقوع جرایم و استمرار و ادامه فعالیت‌های پلیس در راستای حفظ امنیت و سلامتی مردم تاکید کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ماموران انتظامی یکی از بخش‌های تابعه شهرستان رشت در بازدید از واحدهای صنفی سطح حوزه از توزیع و فروش قرص و داروهای غیر مجاز توسط سه واحد صنفی مطلع شدند، افزود: در بازدید از این واحدهای صنفی بیش ازپنج هزار و۵۰۰ عدد انواع قرص غیرمجاز و مخدر، نظیر قرص‌های متادون، ترامادول، انواع قرص‌های لاغری غیر مجاز، قرص‌های مخدر و توهم زا، و بیش از یک لیتر شربت اپیوم و متادون غیر مجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی رشت از معرفی متصدیان ۵۵.۴۱، ۳۶ساله این واحدهای صنفی با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و بیان داشت: مغازه این فرد پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد.

روشن قلب در پایان با اشاره به اینکه پلیس با افراد سودجو که سلامتی مردم را به خطر می‌اندازند، برخورد قانونی می‌کند از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه تخلف در اصناف، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

