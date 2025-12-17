۲۴۰ تن برنج هندی در چهارمحال و بختیاری توزیع شد
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری از توزیع ۲۴۰ تن برنج هندی با برند دولتی GTC در فروشگاههای سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، یزدان یگانگی اظهارداشت: با مصوبه کارگروه تنظیم بازار و به ریاست استاندار ۲۴۰ تن برنج هندی با قیمت مصوب دولتی و متناسب با نیاز هر شهرستان،تحت نظارت اتاق اصناف برای مصرف خانوار در اختیار توزیعکنندگان قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع ۲۷۰ تن برنج هندی تخصیص یافته به استان ۲۴۰ تن هماکنون توزیع شده است و ۳۰ تن باقیمانده نیز تا روز شنبه به فروشندگان تحویل داده خواهد شد.
یگانگی با اشاره اینکه با اشاره به شرایط مطلوب ذخیره سازی کالاهای اساسی و استراتژیک در استان گفت: اجرای این طرح علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار، از نوسان قیمت برنج جلوگیری کرده و موجب ثبات نسبی در تأمین اقلام اساسی خانوارهای استان خواهد شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تأمین و توزیع اقلام اساسی با نرخ مصوب از اولویتهای اصلی این ادارهکل است و در حال حاضر هیچ گونه کمبودی در اقلامی مانند گندم، آرد، برنج، شکر و روغن نداریم.
وی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه مشکل یا تخلف در فرآیند توزیع، مراتب را از طریق اتاق اصناف شهرستان یا استان به سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره تعزیرات حکومتی و اداره کل غله استان گزارش دهند.