تأمین مواد اولیه کلیدی و رعایت استانداردها در دستور کار باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمود آل‌بویه عصر امروز در نشست با فعالان صنعت شوینده و بهداشتی استان قزوین با اشاره به اهمیت دو ترکیب اسیدی مورد نیاز این صنعت، اظهار داشت: این مواد از نظر بین‌المللی حائز اهمیت هستند و ممکن است در تولید مواد مخدر نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرند. به همین دلیل، جلسه‌ای داخلی تشکیل و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با مدیران مربوطه برگزار کنیم تا نحوه تصویب و تأمین این مواد مشخص شود.

وی خطاب به تولیدکنندگان افزود: در حال پیگیری هستیم تا اگر پاسخ لازم از مبدأ گرفته شود، آن را به صورت بخشنامه‌ای در اختیار معاونت قرار داده و نتیجه را به شما اعلام کنیم. ممکن است این روند کمی زمان‌بر باشد، اما پیگیری خواهیم کرد.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی با تأکید بر اولویت‌دهی به رفع کمبودهای صنفی، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، معاون غذا و داروی استان و مدیرکل دارو، بیشترین وقت خود را به پیگیری رفع این کمبودها اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که به اندازه‌ای مهم است که دیگر کارها را در اولویت پایین‌تری قرار می‌دهند.

