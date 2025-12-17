خبرگزاری کار ایران
کشف سوخت خارج از شبکه توزیع در بندرترکمن

فرمانده انتظامی شهرستان بندرترکمن از کشف۲ هزار و ۷۴۵ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع و فاقد مجوز از ابتدای آبان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ ابراهیم زارع اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان پس از یک سری اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق به شناسایی محل‌های نگهداری انواع سوخت خارج از شبکه توزیع در این شهرستان شدند. 

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با مراجع قضائی به محل‌های مورد نظر اعزام و در بازرسی، ۲ هزار و ۷۴۵ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع و فاقد مجوز کشف کردند. 

فرمانده انتظامی شهرستان بندرترکمن در پایان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا و سوخت ازاهداف همیشگی پلیس است  و این پلیس با تمام توان با قاچاقچیان و برهم زنندگان نظم بر خورد می‌نماید.

